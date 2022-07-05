Территории у посольства Великобритании в Москве присвоили название «Площадь ЛНР»

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому территория у посольства Великобритании в Москве переименовывается в «Площадь Луганской Народной Республики». Об этом рассказали в пресс-службе мэра и правительства столицы.

До этого территория в районе Арбат вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат не носила никакого названия.

«Если все за, то и я тоже»: В Калининграде оценили идею переименовать город

Отмечается, что с инициативой о присвоении наименования участку недалеко от британского посольства в столице выступили депутаты Мосгордумы. Решение о выборе месторасположения площади ЛНР было принято с помощью голосования на портале «Активный гражданин», в котором приняли участие почти 110 тысяч человек. Вариант размещения площади на Смоленской набережной поддержали 57% проголосовавших.

В июне 2022 года в Пресненском районе Москвы появилась площадь ДНР - соответствующее наименование получила безымянная территория вдоль Конюшковской улицы между Большим Девятинским и Малым Конюшковским переулками недалеко от посольства США.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Скриншот / Яндекс-карты
ТЕГИ:ВеликобританияПосольствоЛНРСергей Собянин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры