Территории у посольства Великобритании в Москве присвоили название «Площадь ЛНР»
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому территория у посольства Великобритании в Москве переименовывается в «Площадь Луганской Народной Республики». Об этом рассказали в пресс-службе мэра и правительства столицы.
До этого территория в районе Арбат вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат не носила никакого названия.
Отмечается, что с инициативой о присвоении наименования участку недалеко от британского посольства в столице выступили депутаты Мосгордумы. Решение о выборе месторасположения площади ЛНР было принято с помощью голосования на портале «Активный гражданин», в котором приняли участие почти 110 тысяч человек. Вариант размещения площади на Смоленской набережной поддержали 57% проголосовавших.
В июне 2022 года в Пресненском районе Москвы появилась площадь ДНР - соответствующее наименование получила безымянная территория вдоль Конюшковской улицы между Большим Девятинским и Малым Конюшковским переулками недалеко от посольства США.
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