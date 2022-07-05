Территории у посольства Великобритании в Москве присвоили название «Площадь ЛНР»

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому территория у посольства Великобритании в Москве переименовывается в «Площадь Луганской Народной Республики». Об этом рассказали в пресс-службе мэра и правительства столицы.

До этого территория в районе Арбат вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат не носила никакого названия.