Площадь у посольства США в Москве официально назвали в честь ДНР

Территория у здания посольства США в Москве официально стала Площадью Донецкой народной республики. Соответствующее распоряжение мэра столицы Сергея Собянина опубликовано на сайте градоначальника.

В Мосгордуме предложили назвать территорию у посольства Германии в честь ЛНР

«Присвоить безымянной территории от Большого Девятинского переулка до Малого Конюшковского переулка вдоль Конюшковской улицы наименование Площадь Донецкой Народной Республики», — говорится в документе.

Распоряжение вступает в силу с 22 июня, пишет Ura.ru.

Ранее в Мосгордуме предложили назвать площадь у американского посольства в честь ДНР. Новое название для этой территории выбрали москвичи в рамках проекта «Активный гражданин»: около 45 % проголосовали за переименование, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ПереименованиеПосольство СШАМосква
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