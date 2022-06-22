Площадь у посольства США в Москве официально назвали в честь ДНР
Территория у здания посольства США в Москве официально стала Площадью Донецкой народной республики. Соответствующее распоряжение мэра столицы Сергея Собянина опубликовано на сайте градоначальника.
«Присвоить безымянной территории от Большого Девятинского переулка до Малого Конюшковского переулка вдоль Конюшковской улицы наименование Площадь Донецкой Народной Республики», — говорится в документе.
Распоряжение вступает в силу с 22 июня, пишет Ura.ru.
Ранее в Мосгордуме предложили назвать площадь у американского посольства в честь ДНР. Новое название для этой территории выбрали москвичи в рамках проекта «Активный гражданин»: около 45 % проголосовали за переименование, напоминает телеканал «360».
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