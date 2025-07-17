Не может быть, чтобы у всех ключевых марок по производству белого сыра с белой плесенью бри была найдена кишечная палочка, возможно, произошла лабораторная ошибка. Такое мнение в беседе с НСН выразил фермер и сыровар Олег Сирота.

Роскачество нашло в сыре бри популярных марок кишечную палочку. Проверку не прошли сыры семи брендов: «Егорлык молоко», Vitalat, Schonfeld, Treville, «ВкусВилл», Metro Chef, «Городецкая сыроварня». При этом уточняется, что антибиотиков, консервантов и опасных добавок в образцах тоже не обнаружили. Сирота рассказал, что кишечная палочка не связана с нарушением сроков хранения.