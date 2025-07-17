Сыровар Сирота не поверил, что в России «запороли» сыры с плесенью
Риск возникновения кишечной палочки в сыре с плесенью, безусловно, выше, чем в твердых сырах, однако невозможно, чтобы весь рынок так «запорол» свои сыры, заявил НСН Олег Сирота.
Не может быть, чтобы у всех ключевых марок по производству белого сыра с белой плесенью бри была найдена кишечная палочка, возможно, произошла лабораторная ошибка. Такое мнение в беседе с НСН выразил фермер и сыровар Олег Сирота.
Роскачество нашло в сыре бри популярных марок кишечную палочку. Проверку не прошли сыры семи брендов: «Егорлык молоко», Vitalat, Schonfeld, Treville, «ВкусВилл», Metro Chef, «Городецкая сыроварня». При этом уточняется, что антибиотиков, консервантов и опасных добавок в образцах тоже не обнаружили. Сирота рассказал, что кишечная палочка не связана с нарушением сроков хранения.
«То, что кишечная палочка найдена в таком количестве образцов, удивляет. Возможно, там была ошибка в лаборатории. Просто это вообще весь рынок. Такого не бывает. Кишечная палочка – это проблема грязных рук, то есть гигиена на производстве. Я на большинстве этих предприятий был. Что касается бри, то эти сыры достаточно короткие в производстве, у них короткие сроки созревания. Там, безусловно, больше рисков, чем в твердых сырах, потому что в твердых сырах любая кишечная палочка через два месяца погибает. Но, опять же, такое количество запороть - это невозможно», - рассказал он.
Ранее основатель и глава группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев рассказал НСН, что Россия может полностью отказаться от сыров из Азербайджана, если местные компании откажутся работать с Россией, так как они поставляют совсем небольшое количество продукции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru