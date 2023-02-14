Сыровар Сирота усомнился в успокаивающих свойствах сыра с травами
Если добавить травы, то после варки сыра успокоительный эффект будет несильно большой, рассказал сыровар Олег Сирота в эфире НСН
От сыра с травами не будет большого успокоительного эффекта, рассказал в беседе с НСН сыровар Олег Сирота. Ранее ученые из Российского биотехнологического университета создали рецепт мраморного сыра с добавлением прованских трав, который будет обладать успокоительным эффектом.
«Сыр - такой продукт, который вызывает выработку эндорфина наравне с шоколадом. Он включает рецепторы удовольствия, гормоны счастья. Сыр приносит счастье! Если добавить травы, то, на мой взгляд, после варки сыра эффект будет не сильно большой. Например, если выпить чаю с травами, то эффект будет сильнее. Вкус сыра, конечно, изменится, если добавить базилик, шалфей. Эти травы предают сильный аромат», - отметил Сирота.
Сыровар так же усомнился в идее создания тонизирующего сыра: «Можно, конечно, и с кофе сварить. Но после варки сыра, особенно если сыр созревающий, я не уверен, что кофеин так долго продержится, что будет какой-то сильный эффект», - отметил он.
Олег Сирота отметил, что существуют тысячи сортов сыра. Например, есть сыр с лимоном и с сырным клещом. «Кто на что горазд», - заключил сыровар.
Ранее врач-диетолог Марина Макиша заявила НСН, что сыр хоть и является продуктом здорового питания, но большое содержание жиров и соли может навредить фигуре. По ее рекомендации, в день можно съедать не более 50 граммов сыра.
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