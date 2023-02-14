Сыр с успокоительным эффектом появился в России

Ученые из Российского биотехнологического университета создали рецепт мраморного сыра с добавлением прованских трав, который будет обладать успокоительным эффектом.

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«В состав сыра вводится розмарин, базилик, шалфей, тимьян, чабер садовый, душица, майоран. За их счет и достигается успокоительный эффект», - сообщает Газета.ру.

В университете отметили, что все полезные свойства трав, а также витамины и необходимые минералы сохраняются в готовом продукте. Разработчики говорят, что цена успокаивающего сыра не будет высокой.

Ранее врач-диетолог Марина Макиша заявила в беседе НСН, что сыр хоть и является продуктом здорового питания, но большое содержание жиров и соли может навредить фигуре. Она рекомендовала в день съедать не более 50 граммов сыра.

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ФОТО: flickr/tracy benjamin
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