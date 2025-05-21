Адаму Кадырову вручили 26-ю медаль
Секретарь совета безопасности Чеченской Республики (ЧР), начальник отдела обеспечения безопасности главы ЧР и куратор МВД по ЧР 17-летний Адам Кадыров получил медаль за вклад в развитие Росгвардии, сообщил ЧГТРК «Грозный».
Награждение провел ОМОН «АХМАТ-Крепость». Уточняется, что Кадыров-младший удостоен награды за помощь в выполнении боевых задач и большой вклад в развитие подразделений Росгвардии.
Это уже 26-ая медаль третьего сына главы Чечни Рамзана Кадырова. В марте Адам Кадыров был награжден медалью «За боевое отличие», а девять дней назад он получил юбилейную медаль в честь 25-летия ОМОН «АХМАТ-Грозный».
В 2023 году Адам был признан Героем Чечни, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru