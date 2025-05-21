Адаму Кадырову вручили 26-ю медаль

Награждение провел ОМОН «АХМАТ-Крепость». Уточняется, что Кадыров-младший удостоен награды за помощь в выполнении боевых задач и большой вклад в развитие подразделений Росгвардии.

Это уже 26-ая медаль третьего сына главы Чечни Рамзана Кадырова. В марте Адам Кадыров был награжден медалью «За боевое отличие», а девять дней назад он получил юбилейную медаль в честь 25-летия ОМОН «АХМАТ-Грозный».

В 2023 году Адам был признан Героем Чечни, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».