Сын замглавы Генштаба Арсланова заявил о вымогательстве
Сын замглавы Генштаба ВС РФ Халила Арсланова Арслан обратился в СК, ФСБ и Генпрокуратуру с жалобой на вымогательство у него 150 млн рублей за помощь в освобождении отца. Об этом сообщает ТАСС.
Арсланов заявил, что ему приходили смс-сообщения, а также сообщения в онлайн-мессенджерах с требованием перевести сумму какому-то Игорю Борисовичу, в противном случае обещали Халилу Арсланову "сгнить в тюрьме". Как передает агентство, пострадавший подал заявления на имя главы СК Александра Бастрыкина, а также директора ФСБ Александра Бортникова и генпрокурора Игоря Краснова.
Ранее НСН писала, что срок следствия по делу Арсланова был продлен до 6 февраля. Военный обвиняется в хищении 7 млрд рублей.
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