СМИ сообщили о задержании замглавы Генштаба ВС России

Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали замначальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова. Как пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники, он обвиняется в крупном мошенничестве. Арсланов был задержан у себя дома в Москве в пятницу утром и доставлен к следователю Главного военного следственного управления (ГВСУ) для дачи показаний.

Между тем, в конце декабря стало известно, что суд арестовал имущество Арсланова. В списке арестованного имущества значатся, в частности, участки земли и объекты недвижимости. Их суммарная стоимость оценивается в несколько миллионов рублей, пишет Ura.ru. А в январе 2020-го ему было предъявлено обвинение по двум эпизодам особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 миллиарда рублей, пишет ФедералПресс.