СМИ сообщили о задержании замглавы Генштаба ВС России
Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали замначальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова. Как пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники, он обвиняется в крупном мошенничестве. Арсланов был задержан у себя дома в Москве в пятницу утром и доставлен к следователю Главного военного следственного управления (ГВСУ) для дачи показаний.
Между тем, в конце декабря стало известно, что суд арестовал имущество Арсланова. В списке арестованного имущества значатся, в частности, участки земли и объекты недвижимости. Их суммарная стоимость оценивается в несколько миллионов рублей, пишет Ura.ru. А в январе 2020-го ему было предъявлено обвинение по двум эпизодам особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 миллиарда рублей, пишет ФедералПресс.
Ранее НСН писала, что срок следствия по делу высокопоставленного военного был продлен до 6 февраля. По версии следствия, Арсланов завязан с делом «Воентелекома», которое возбудили ещё шесть лет назад. Согласно материалам, глава этой компании Александр Давыдов и его пособники замешаны в махинациях с контрактами Минобороны.
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