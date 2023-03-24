Сын Стивена Сигала получил российское гражданство

Сын американского актера Стивена Сигала Доминик получил российское гражданство Об этом пишет АиФ со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц.

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В марте СМИ сообщали, что 33-летний сын состоит в отношениях с российской моделью Айрин Даниловой.

Ранее Стивен Сигал заявил, что его отец был русским, а сам он «вырос в русской семье».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Гражданство РФСтивен Сигал

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