Сын Стивена Сигала получил российское гражданство
24 марта 202312:02
Сын американского актера Стивена Сигала Доминик получил российское гражданство Об этом пишет АиФ со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц.
В марте СМИ сообщали, что 33-летний сын состоит в отношениях с российской моделью Айрин Даниловой.
Ранее Стивен Сигал заявил, что его отец был русским, а сам он «вырос в русской семье».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+12 493 / сут.
Умерли
397 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 443 / сут.
- Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
- В Китае рассказали о благородной дружбе с Россией
- В Москве начался сезон проката электросамокатов
- Эстония объявила российского дипломата персоной нон грата
- Трамп предупредил, что обвинения в его адрес приведут к «смертям и разрушениям»
- В Кремле пока не приняли решение об участии Путина в саммите БРИКС в ЮАР
- В Кремле хотят знать об объекте, найденном рядом с «Северным потоком-2»
- Конюхов опубликовал кадры полета на крупнейшем в России воздушном шаре
- Собянин: Искусственный интеллект научился определять признаки ишемического инсульта
- Песков: В Кремле «никто не поседел» из-за поездки Путина в Мариуполь
24 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru