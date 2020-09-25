Сын Ефремова заразился COVID-19
Десятилетний сын актера Михаила Ефремова Борис заразился коронавирусом. Об этом рассказал друг семьи артиста Алексей Лобарев. Он заявил в интервью StarHit, что ребёнок чувствует себя хорошо и переносит болезнь «практически бессимптомно», без повышения температуры. Собеседник здания подчеркнул, что сын Ефремова заразился в школе.
Несмотря на то, что тесты на COVID-19 у жены Ефремова и старших детей отрицательные, семья решила самоизолироваться на даче, сообщает Ura.ru.
Между тем, новый, третий по счету, адвокат Михаила Ефремова, специализирующийся на делах по ДТП, Петр Хархорин просит назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы. Об этом сообщили в Пресненском суде Москвы, подчеркнув, что Хархорин подал новую апелляционную жалобу на приговор.
Хархорин считается одним из лучших адвокатов в России по делам о ДТП, отмечает ТАСС. Ранее двое других новых защитников Михаила Ефремова – Владимир Васильев и Роман Филиппов – подали аналогичные жалобы.
Напомним, 8 сентября Пресненский суд Москвы признал артиста виновным в пьяном ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Интересы Ефремова в ходе судебного процесса представлял адвокат Эльман Пашаев. 14 сентября стало известно, что актер отказался от сотрудничества с ним, сообщает RT.
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