Сын Ефремова заразился COVID-19

Между тем, новый, третий по счету, адвокат Михаила Ефремова, специализирующийся на делах по ДТП, Петр Хархорин просит назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы. Об этом сообщили в Пресненском суде Москвы, подчеркнув, что Хархорин подал новую апелляционную жалобу на приговор.

Хархорин считается одним из лучших адвокатов в России по делам о ДТП, отмечает ТАСС. Ранее двое других новых защитников Михаила Ефремова – Владимир Васильев и Роман Филиппов – подали аналогичные жалобы.

Напомним, 8 сентября Пресненский суд Москвы признал артиста виновным в пьяном ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Интересы Ефремова в ходе судебного процесса представлял адвокат Эльман Пашаев. 14 сентября стало известно, что актер отказался от сотрудничества с ним, сообщает RT.



