Сын Ефремова заразился COVID-19

Десятилетний сын актера Михаила Ефремова Борис заразился коронавирусом. Об этом рассказал друг семьи артиста Алексей Лобарев. Он заявил в интервью StarHit, что ребёнок чувствует себя хорошо и переносит болезнь «практически бессимптомно», без повышения температуры. Собеседник здания подчеркнул, что сын Ефремова заразился в школе.

Несмотря на то, что тесты на COVID-19 у жены Ефремова и старших детей отрицательные, семья решила самоизолироваться на даче, сообщает Ura.ru.

Михаил Ефремов в СИЗО постригся почти налысо

Между тем, новый, третий по счету, адвокат Михаила Ефремова, специализирующийся на делах по ДТП, Петр Хархорин просит назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы. Об этом сообщили в Пресненском суде Москвы, подчеркнув, что Хархорин подал новую апелляционную жалобу на приговор.

Хархорин считается одним из лучших адвокатов в России по делам о ДТП, отмечает ТАСС. Ранее двое других новых защитников Михаила Ефремова – Владимир Васильев и Роман Филиппов – подали аналогичные жалобы.

Напомним, 8 сентября Пресненский суд Москвы признал артиста виновным в пьяном ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Интересы Ефремова в ходе судебного процесса представлял адвокат Эльман Пашаев. 14 сентября стало известно, что актер отказался от сотрудничества с ним, сообщает RT.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЗаболеваниеМихаил ЕфремовКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры