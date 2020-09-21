Михаил Ефремов в СИЗО постригся почти налысо

Михаил Ефремов, находящийся в СИЗО №5 Москвы, постригся почти наголо. Об этом рассказал один из членов Общественной наблюдательной комиссии, посетивший изолятор.

«Михаил Ефремов в изолятор был доставлен с пышной шевелюрой, а сегодня мы увидели его постриженным под машинку, практически наголо», — цитирует RT правозащитника.

Член ОНК также рассказал, что ни у Ефремова, ни у двух его соседей претензий к условиям содержания нет.

«Они некурящие, но с пониманием относятся к тому, что артист курит», — добавил собеседник издания.

А ранее член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала, что Михаил Ефремов, приговоренный к восьми годам за ДТП со смертельным исходом, проводит время в следственном изоляторе за чтением книг. Она отметила, что одна из книг была посвящена тюрьме, сообщает Ura.ru.

Мать погибшего в московском ДТП Сергея Захарова простила Михаила Ефремова

Между тем, Владимир Васильев, являющийся новым адвокатом актёра Михаила Ефремова, в апелляционной жалобе на приговор подзащитному попросил сократить назначенный срок в два раза и заменить реальное наказание условным. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Жалобу рассмотрит Мосгорсуд, дата слушания ещё не определена.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в пьяном ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Интересы Ефремова в ходе судебного процесса представлял адвокат Эльман Пашаев. 14 сентября стало известно, что Ефремов отказался сотрудничать с ним.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДТПАктерСИЗОМихаил Ефремов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры