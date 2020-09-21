Михаил Ефремов в СИЗО постригся почти налысо

Михаил Ефремов, находящийся в СИЗО №5 Москвы, постригся почти наголо. Об этом рассказал один из членов Общественной наблюдательной комиссии, посетивший изолятор.

«Михаил Ефремов в изолятор был доставлен с пышной шевелюрой, а сегодня мы увидели его постриженным под машинку, практически наголо», — цитирует RT правозащитника.

Член ОНК также рассказал, что ни у Ефремова, ни у двух его соседей претензий к условиям содержания нет.

«Они некурящие, но с пониманием относятся к тому, что артист курит», — добавил собеседник издания.

А ранее член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала, что Михаил Ефремов, приговоренный к восьми годам за ДТП со смертельным исходом, проводит время в следственном изоляторе за чтением книг. Она отметила, что одна из книг была посвящена тюрьме, сообщает Ura.ru.