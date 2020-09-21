Михаил Ефремов в СИЗО постригся почти налысо
Михаил Ефремов, находящийся в СИЗО №5 Москвы, постригся почти наголо. Об этом рассказал один из членов Общественной наблюдательной комиссии, посетивший изолятор.
«Михаил Ефремов в изолятор был доставлен с пышной шевелюрой, а сегодня мы увидели его постриженным под машинку, практически наголо», — цитирует RT правозащитника.
Член ОНК также рассказал, что ни у Ефремова, ни у двух его соседей претензий к условиям содержания нет.
«Они некурящие, но с пониманием относятся к тому, что артист курит», — добавил собеседник издания.
А ранее член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала, что Михаил Ефремов, приговоренный к восьми годам за ДТП со смертельным исходом, проводит время в следственном изоляторе за чтением книг. Она отметила, что одна из книг была посвящена тюрьме, сообщает Ura.ru.
Между тем, Владимир Васильев, являющийся новым адвокатом актёра Михаила Ефремова, в апелляционной жалобе на приговор подзащитному попросил сократить назначенный срок в два раза и заменить реальное наказание условным. Об этом сообщило агентство ТАСС.
Жалобу рассмотрит Мосгорсуд, дата слушания ещё не определена.
8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в пьяном ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Интересы Ефремова в ходе судебного процесса представлял адвокат Эльман Пашаев. 14 сентября стало известно, что Ефремов отказался сотрудничать с ним.
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