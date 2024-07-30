Сын Джоли и Питта попал в больницу после ДТП
Приемный сын актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Пакс был госпитализирован после ДТП в Лос-Анджелесе. Об этом пишет TMZ.
По данным портала, на одном из перекрестков города 20-летнего Пакса, который передвигался на электровелосипеде, сбила машина. Известно, что молодой человек был без защитного шлема. Водитель авто вызвал скорую помощь и полицию.
Медики осмотрели Пакса и доставили в больницу, опасаясь кровоизлияния в мозг. Позже у молодого человека диагностировали травму головы и ушиб бедра. В скором времени сына Джоли и Питта выпишут из больницы.
Ранее стало известно, что дочь актерской четы Шайло Джоли-Питт хочет отказаться от фамилии отца.
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