СМИ: Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли решила отказаться от фамилии отца
Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло Джоли-Питт решила отказаться от фамилии отца. Об этом со ссылкой на источники сообщает TMZ.
Собеседники издания утверждают, что девушка обратилась в соответствующие органы в день своего 18-летия - 27 мая. Уточняется она желает зваться просто Шайло Джоли.
Кроме того, отмечается, что другие дети звёздной пары Захара, Мэддокс и Вивьен, также используют только фамилию матери.
Ранее в СМИ появилась информация, что Анджелина Джоли тайно встретилась в Берлине с немецким актером Аугустом Дилем, сыгравшим Воланда в фильме Михаила Локшина «Мастер и Маргарита», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли решила отказаться от фамилии отца
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru