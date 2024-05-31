СМИ: Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли решила отказаться от фамилии отца

Собеседники издания утверждают, что девушка обратилась в соответствующие органы в день своего 18-летия - 27 мая. Уточняется она желает зваться просто Шайло Джоли.

Кроме того, отмечается, что другие дети звёздной пары Захара, Мэддокс и Вивьен, также используют только фамилию матери.

Ранее в СМИ появилась информация, что Анджелина Джоли тайно встретилась в Берлине с немецким актером Аугустом Дилем, сыгравшим Воланда в фильме Михаила Локшина «Мастер и Маргарита», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

