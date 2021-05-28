Сын Алекперова стал самым богатым наследником в России

Сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф в очередной раз возглавил список самых богатых наследников в РФ по версии журнала Forbes. На его долю приходится 24 миллиарда долларов.

Для создания рейтинга издание делит состояние богачей на всех признанных детей. Всего в списке 20 семей, общее число детей в них - 50.

Дети Дурова впервые вошли в число богатейших наследников в России

Рейтинг журнал составляет шесть лет подряд и Юсуф Алекперов ежегодно его возглавляет. Он единственный сын крупнейшего акционера «Лукойла».

Вторую строчку рейтинга наследников занимают сын и дочь основного владельца «Новатэка» и «Сибура» Леонида Михельсона (по 12,5 миллиарда долларов на каждого). Третье место досталось сыну основного акционера УГМК Искандера Махмудова (9,7 миллиарда долларов).

В списке в этом году появилось сразу три новых участника из двух семей - дочь и сын основателя Telegram Павла Дурова (8,6 миллиарда долларов на каждого ребенка), а также сын крупнейшего акционера банка «Россия» и страховой компании «Согаз» Юрия Ковальчука (3,3 миллиарда долларов).

Ранее Forbes назвал самых богатых людей в России. Впервые в топ-10 вошел основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров, состояние которого оценивается в 17,2 миллиарда долларов.

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