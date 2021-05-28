Сын Алекперова стал самым богатым наследником в России

Сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф в очередной раз возглавил список самых богатых наследников в РФ по версии журнала Forbes. На его долю приходится 24 миллиарда долларов.

Для создания рейтинга издание делит состояние богачей на всех признанных детей. Всего в списке 20 семей, общее число детей в них - 50.