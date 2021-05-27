Дети Дурова впервые вошли в число богатейших наследников в России

Forbes впервые включил дочь и сына основателя мессенджера Telegram и соцсети «ВКонтакте» Павла Дурова в рейтинг богатейших наследников.

Как отмечает издание, состояние Дурова составляет $17,2 млрд, соответственно, на каждого из его двух детей пришлось по $8,6 млрд, что позволило им сразу попасть на 6-е место в рейтинге.

Речь идет о дочери и сыне Дурова 2009 и 2010 года рождения, которых ему родила бывшая супруга Дарья Бондаренко. При этом информацию о них родители скрывают. Известно лишь, что сына миллиардера зовут Михаил.

Лидером рейтинга остается Юсуф Алекперов, который является единственным сыном крупнейшего акционера «Лукойла» Вагита Алекперова. Состояние Алкеперова оценивается в $24,9 млрд.

На втором месте дочь совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона Виктория и ее сводный брат-дошкольник. Состояние Михельсона Forbes оценивает в $24,9 млрд.

Замыкает тройку лидеров богатейших наследников в России Джахангир Махмудов, работающий в компании своего отца Искандера Махмудова, находящегося на 19-м месте в рейтинге богатейших бизнесменов России с состоянием $9,7 млрд.

