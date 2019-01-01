Холостяки-сожители. В России выросло число недовольных внебрачным союзом
Собеседники НСН рассказали, почему вопрос сожительства в России остаётся спорным.
Четверть россиян негативно относятся к сожительству, а около трети считают, что оно негативно влияет на семейную сферу и воспитание детей. Таковы результаты опроса Института социально-политических исследований РАН, сообщает RT.
Отмечается, что доля молодых людей, считающих «совершенно недопустимым» совместную жизнь вне официального брака, увеличилась. В 2013 году этой точки зрения придерживался каждый пятый респондент.
При этом 27 процентов опрошенных считают внебрачный союз нормой, а 23 процента заявили о его положительном влиянии на семейную ситуацию в современной России.
Ранее в эфире НСН ведущая ток-шоу «Давай поженимся», всенародная сваха Роза Сябитова обратила внимание на то, что мужчины и женщины воспринимают сожительство по-разному, и из-за этого в России зашкаливает число холостяков.
«Мужчины и женщины разные. Мы одну и ту же историю можем по-разному трактовать. Почему незамужних женщин меньше? Потому что женщина, которая находится в сожительстве, считает себя замужней, а мужчина считает себя женатым, если стоит штамп в паспорте», — сказала всенародная сваха.
Совсем недавно в России поднимался вопрос о приравнивании сожительства к официальному браку, но в Госдуме соответствующий законопроект отклонили. Автором инициативы выступил Антон Беляков, на момент инициативы в январе 2018 года, бывший членом Совета Федерации. Его предложение отверг комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Не нашла поддержки идея и у юристов. В беседе с НСН почётный адвокат и лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар раскритиковала инициативу, подчеркнув — для уверенности в сохранности своего имущества гражданским супругам достаточно заключать определённые договоры, а необходимости в дополнительном законе нет.
«У нас сожительство считается не совсем правильным и законным и с точки зрения государства, и с точки зрения церкви. И сейчас хотят приравнять его к фактическим брачным отношениям, то есть к браку, который заключается в загсе и влечет определенные правовые последствия. То есть мы говорим нашей молодежи: «Ребята! Сожительствуйте, не надо брак заключать. Брак – это пережиток, это рудимент прошлого, поэтому – какие загсы, какие свадьбы, какие белые платья?!» Но это эмоциональная сторона вопроса. Что касается правовой стороны, то здесь есть определенный здравый смысл, потому что когда люди долго живут вместе, рожают детей, то потом один из сожителей остается у разбитого корыта: он не может претендовать на раздел имущества, не является наследником, остается ни с чем. Этот вопрос очень актуален, часто встречается. Но я думаю, что в нашей ситуации лучше разъяснять гражданам, что нужно заключать браки», — сказала адвокат.
Против предложения Белякова выступила и общественный деятель Мария Арбатова, в беседе с НСН она задалась вопросом, как будут доказывать факт сожительства такие супруги.
Между тем, бывший глава Синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Московской патриархии Всеволод Чаплин в эфире НСН отыскал пользу в законопроекте о сожительстве и браке.
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