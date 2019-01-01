Холостяки-сожители. В России выросло число недовольных внебрачным союзом

Четверть россиян негативно относятся к сожительству, а около трети считают, что оно негативно влияет на семейную сферу и воспитание детей. Таковы результаты опроса Института социально-политических исследований РАН, сообщает RT.

Отмечается, что доля молодых людей, считающих «совершенно недопустимым» совместную жизнь вне официального брака, увеличилась. В 2013 году этой точки зрения придерживался каждый пятый респондент.

При этом 27 процентов опрошенных считают внебрачный союз нормой, а 23 процента заявили о его положительном влиянии на семейную ситуацию в современной России.

Ранее в эфире НСН ведущая ток-шоу «Давай поженимся», всенародная сваха Роза Сябитова обратила внимание на то, что мужчины и женщины воспринимают сожительство по-разному, и из-за этого в России зашкаливает число холостяков.