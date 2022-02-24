Свыше двух тонн продуктов питания собрали москвичи для помощи беженцам из Донбасса

Более 23 тысяч товаров и 2 тонн продуктов передали жители Москвы для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил комитет общественных связей и молодежной политики столицы.

Там отметили, что сбор гуманитарной помощи проходит в ресурсном центре «Мосволонтер» и в 11 окружных центрах Московского дома общественных организаций.

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В пресс-релизе комитета говорится, что жители приносят продукты питания, а также средства личной гигиены, книги, обувь и детские товары. По словам председателя комитета Екатерины Драгуновой, для жителей ДНР и ЛНР сейчас крайне необходимы детские коляски, кроватки, ходунки, стульчики и прочие детские товары.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что в Россию прибыли более 100 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВолонтерыМоскваБеженцы Из Украины
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