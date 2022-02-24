Свыше двух тонн продуктов питания собрали москвичи для помощи беженцам из Донбасса

Более 23 тысяч товаров и 2 тонн продуктов передали жители Москвы для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил комитет общественных связей и молодежной политики столицы.

Там отметили, что сбор гуманитарной помощи проходит в ресурсном центре «Мосволонтер» и в 11 окружных центрах Московского дома общественных организаций.