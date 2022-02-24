Небензя: В РФ прибыли 96 тысяч беженцев из ЛДНР

За последние несколько дней в Россию прибыли почти 100 тысяч жителей Донбасса, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензю.

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По его словам, жертвами конфликта в Донбассе стали более 14 тысяч человек, в том числе – сотни детей. Как отметил Небензя, на протяжении восьми лет против ЛНР и ДНР действует экономическая, транспортная и продовольственная блокады.

«Счет беженцев, которые спасаются от обстрелов в России, а не на Украине, только в последние дни идет на десятки тысяч. Конкретно сегодня их 96 тысяч», — заявил постпред.

Ранее сообщалось, что в Россию прибыли более 100 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик. В первую очередь, беженцы прибывают в Ростовскую область.

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