Свыше 75% россиян не знают, как переводится марка их автомобиля
Три четверти россиян никогда не задумывались о том, что значит название их автомобиля, показал опрос от онлайн-школы иностранных языков Skyeng.
Свыше 1200 граждан РФ старше 18 лет из городов-миллионников приняли участие в опросе языковой школы. 82% заявили, что у них имеется личный транспорт. Как оказалось, 76% из них даже не знают, что символизирует бренд их машин. Еще 15% догадываются, что скрывается в названии, и только 8% специально интересовались переводом и знают его наверняка.
По словам академического директора Skyeng Анастасии Екушевской, понимание перевода вдыхает в бренд жизнь. Она отметила, что Hyundai переводится как «Современность» или «Настоящее время», Volkswagen — «Народный автомобиль», а Mazda получила свое наименование в честь бога мудрости Ахура-Мазды.
Как оказалось, иномарки доминируют в автопарке жителей крупных городов. 20% опрошенных водят немецкие модели (BMW, Volkswagen, Mercedes), еще 18% — китайские (Chery, Omoda, Haval). На третьем и четвертом месте расположились корейские (13%) и японские (11%) авто: Hyundai, Kia, Genesis. Toyota, Honda и Nissan. Пятерку замыкают водители отечественных марок (8%) — Lada и «Москвич». Наименее популярными оказались французские (7%) и американские (3%) автомобили.
Ранее генеральный директор ГК АВТОДОМ Андрей Ольховский предупредил россиян о повышении цен на китайские автомобили в декабре, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Шоу-Театр CINEMA» покажет «визитную карточку» на премии «Все Цвета Джаза»
- Песков: Украине рано или поздно придется вести переговоры
- Вырубит всех: Какая страна первой разместит ядерное оружие в космосе
- Песков заявил, что дата прямой линии Путина определена
- В Костромской области два человека погибли в ДТП с семью машинами
- ВС РФ уничтожили 19 украинских безэкипажных катеров
- В России обнаружили более 60 ранее неизвестных вирусов
- Армия России освободила Синельниково и Даниловку
- Ложками, а не баночками: Диетолог призвала не отказываться от икры
- На Пхукете арестовали по запросу США россиянина, обвиняемого в хакерских атаках
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru