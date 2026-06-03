Патриарх Кирилл попросил творческих людей «не работать на сатану»

Патриарх Кирилл призвал творческих людей не «работать на сатану» и не развращать общество, так как за талант Господь спросит больше. С таким напутствием предстоятель РПЦ выступил на церемонии вручения Патриаршей литературной премии в храме Христа Спасителя в Москве, сообщает РИА Новости.

Глава РПЦ подчеркнул, что искусство должно служить возвышению духовных сил и разума человека. В противном случае оно превращается в антикультуру, особенно если авторы используют свои способности для развращения окружающих и стирания граней между животным и человеческим началом.