Патриарх Кирилл попросил творческих людей «не работать на сатану»

Патриарх Кирилл призвал творческих людей не «работать на сатану» и не развращать общество, так как за талант Господь спросит больше. С таким напутствием предстоятель РПЦ выступил на церемонии вручения Патриаршей литературной премии в храме Христа Спасителя в Москве, сообщает РИА Новости.

Глава РПЦ подчеркнул, что искусство должно служить возвышению духовных сил и разума человека. В противном случае оно превращается в антикультуру, особенно если авторы используют свои способности для развращения окружающих и стирания граней между животным и человеческим началом.

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«Бог награждает нас способностями и талантами - у людей творческих это обычно называется вдохновением. Творцу, в том числе художнику слова, необходимо вдохновение, то есть особая божественная сила... По слову Божьему, кому больше дано, с того больше спросится», – подчеркнул лава РПЦ.

Патриарх также призвал интеллигенцию к объединению ради защиты традиционных ценностей. По его словам, творцы должны хранить веру, любовь к Отечеству и историческую память, чтобы не разрушить фундамент национальной жизни и не стать изгоями, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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