Священника, призывавшего РПЦ раскрыть доходы, запретили в служении
Священника Романа Степанова, призвавшего священников РПЦ покаяться и задекларировать доходы, запретили в служении за канонические проступки. Соответствующий указ митрополита Чебоксарского и Чувашского Савватия (Антонова) выложен на сайте Чувашской митрополии.
Настоятель храма Ксении Петербургской в Новочебоксарске Роман Степанов опубликовал на своем канале в YouTube "манифест", в котором призвал иерархов РПЦ к открытости и покаянию. Он заявил, что Церковь остается закрытой организацией, в которой "затемняется, замалчивается и забалтывается беззаконие, использование своего служебного и духовного авторитета в качестве повода для того, чтобы наживиться в материальном плане".
В указе митрополита отмечается, что "многократные увещания и попытки оказать духовную помощь" были отвергнуты Романом. Документ запрещает наказанному проводить службы, давать благословения, носить облачение. Суд над клириком состоится "не позднее декабря этого года". В числе проступков отца Романа были названы "блудное сожительство" и употребление наркотических веществ.
Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев и протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказали противоположные мнения о выступлении молодого священника из Новочебоксарска.
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