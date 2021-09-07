Священника, призывавшего РПЦ раскрыть доходы, запретили в служении

Настоятель храма Ксении Петербургской в Новочебоксарске Роман Степанов опубликовал на своем канале в YouTube "манифест", в котором призвал иерархов РПЦ к открытости и покаянию. Он заявил, что Церковь остается закрытой организацией, в которой "затемняется, замалчивается и забалтывается беззаконие, использование своего служебного и духовного авторитета в качестве повода для того, чтобы наживиться в материальном плане".



В указе митрополита отмечается, что "многократные увещания и попытки оказать духовную помощь" были отвергнуты Романом. Документ запрещает наказанному проводить службы, давать благословения, носить облачение. Суд над клириком состоится "не позднее декабря этого года". В числе проступков отца Романа были названы "блудное сожительство" и употребление наркотических веществ.

Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев и протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказали противоположные мнения о выступлении молодого священника из Новочебоксарска.