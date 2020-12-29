«Умереть за Россию». Схвачен бросивший вызов Путину и РПЦ экс-схиигумен Сергий

В канун Нового года силовики устроили ночной штурм Среднеуральского женского монастыря, несколько месяцев назад фактически захваченного его основателем — бывшим схиигуменом и схимонахом Сергием (в миру Николай Романов). За скандальные проповеди отца Сергия судили церковные власти, однако их решениям он отказывался подчиняться. Светские власти на протяжении нескольких месяцев тщетно пытались вызвать его на допрос: 65-летний религиозный деятель ссылался на риск с заразиться коронавирусом, хотя прежде отрицал «псевдопандемию».

Терпение правоохранителей лопнуло к концу года, что совпало со сменой митрополита Екатеринбургского и Верхотурского. Новый митрополит обещал «вникать и разбираться». «Надо будет познакомиться, пообщаться со всеми сторонами конфликта, помолиться Богу – бывает, совершенно удивительным образом Господь способен разрешить нерешаемые проблемы», - приводит его слова издание «Новый день».

Так или иначе, но именно после этого силовики перешли в наступление.

Штурм

«Братья и сестры! Срочно, кто может в монастырь! Кто не может ВСТАЁМ НА ПСАЛОМ 90!!!!», - такое сообщение появилось в ночь на вторник в группе сторонников отца Сергия во «ВКонтакте». Однако было уже поздно.

В сообществе Среднеуральского женского монастыря подробно описали обстоятельства штурма. В частности, утверждалось, что «солдаты сняли все золото в Спорительнице Хлебов с икон», а монахинь держат группами под охраной. С момента призыва о помощи до сообщения о том, что отец Сергий задержан, прошло почти два часа.

Адвокат задержанного экс-схиигумена Светлана Герасимова рассказала Ura.ru о жёстких действиях силовиков.

«Автобус с силовиками ворвался на территорию монастыря, выломав шлагбаум. Сергия увезли сразу, даже не дали ему одеться. Параллельно вывезли священников и прихожан», - говорит она. Адвокат утверждает, что силовики «ломали кельи, вскрывали корпуса».

В сообществе монастыря также говорилось, что силовики вынесли сейф из бухгалтерии. А на видео запечатлены последствия: дверь просто выломали.

Обвинение

Как стало известно позже, Сергия забрали на допрос в Следственный комитет. Начальник следственной группы сообщил адвокату, что бывшему схиигумену предъявят обвинения по уголовным статьям о доведении до самоубийства, оскорблении религиозным чувств и самоуправстве. В свидании с адвокатом задержанному отказали.

Выяснилось, что поводом для штурма и задержания стало обращение свердловского детского омбудсмена Игоря Морокова по поводу видеоролика, на котором Сергий спрашивал у послушниц монастыря, готовы ли они «умереть за Россию».

«Это не была какая-то спланированная акция —просто мониторинг сети», рассказал Мороков Ura.ru.

По данным издания, теперь отца Сергия повезут в Москву: его уже доставили в аэропорт.

Чем ещё известен отец Сергий

Момент штурма на территории монастыря застал юморист, основатель команды КВН «Уральские пельмени» и сподвижник отца Сергия Дмитрий Соколов. Он выложил в Stories видео с места с событий с подписью: «Вы бы так террористов ловили!».

У Сергия были и другие известные сторонники: в их числе СМИ, например, называли хоккеиста Павла Дацюка. Раньше считалось, что Сергий Романов был духовником экс-прокурора Крыма, ныне депутата Госдумы Натальи Поклонской. В июне 2020 года она рассказала, что на тот момент с ним уже не общалась. Поклонская назвала его «простым, хорошим, обычным» человеком.

Сергий ворвался в широкое информационное пространство со своими проповедями весной 2020 года. Тогда он публично примкнул к ковид-диссидентам, усомнившись в существовании коронавируса и прокляв тех, кто ради санитарного благополучия закрывал храмы в период пандемии.

В июне 2020 года схиигумен объявил технологию 5G и чипирование частью глобального проекта по «построению электронного лагеря Сатаны». Кроме того, он открыто бросил вызов Русской православной церкви и даже призывал президента Владимира Путина передать власть ему, чтобы «в три дня навести порядок в России». Тот же Сергий призывал не участвовать в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.

Наконец, ещё один скандал произошёл на территории Среднеуральского женского монастыря, который в своё время основал Сергий. Там напали на съёмочную группу телеведущей Ксении Собчак, которую интересовали обвинения в телесных наказаниях детей в обители.

В начале июля Сергий был извергнут из священного сана схиигумена в связи с нарушением священнической присяги, монашеских обетов и ряда священных канонов — фактически, «разжалован» в схимонахи. Но это не успокоило Сергия, который после этого призвал извергнуть из сана самого предстоятеля РПЦ, патриарха Кирилла - «за ростовщичество».

В конечном счёте 10 сентября отец Сергий был отлучён от церкви и стал для РПЦ просто Николаем Романовым. Сам Сергий отказался покидать монастырь, организовав его охрану силами сторонников.

В процессе религиозных судов над мятежным священнослужителем всплыло интересное обстоятельство. Оказалось, что бывший милиционер Николай Романов ранее был осуждён за убийство и кражу. Стать священником с таким реноме нельзя, поэтому факт судимости он скрыл фразой «работал в УЩ-349/13 по специальности электрика», рассказали в РПЦ.

