Милонов назвал День святого Валентина «праздником искаженных ценностей»
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что отмечать в России западные праздники, копируя при этом западные традиции и в контексте западных ценностей, неразумно, сообщает «ФедералПресс».
Комментируя День святого Валентина, он указал, что этот христианский праздник превратился в праздник искаженных ценностей.
«Святой Валентин – он же любит всех: и однополых, и бесполых, и трансгендеров, и трансформеров. Этот праздник перестал быть праздником настоящей любви, а стал праздником сиюминутной имитации», – отметил депутат.
Милонов добавил, что следует помнить о том, что в России есть свои национальные праздники.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что необходимо прекратить праздновать в России День святого Валентина, а также Хэллоуина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru