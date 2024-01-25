Милонов назвал День святого Валентина «праздником искаженных ценностей»

Комментируя День святого Валентина, он указал, что этот христианский праздник превратился в праздник искаженных ценностей.

«Святой Валентин – он же любит всех: и однополых, и бесполых, и трансгендеров, и трансформеров. Этот праздник перестал быть праздником настоящей любви, а стал праздником сиюминутной имитации», – отметил депутат.

Милонов добавил, что следует помнить о том, что в России есть свои национальные праздники.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что необходимо прекратить праздновать в России День святого Валентина, а также Хэллоуина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».