СВР опубликовала шифровку о договоренностях Запада с нацистами в 1945 году
Служба внешней разведки России (СВР) накануне своего 100-летия опубликовала фотокопию рассекреченной телеграммы, содержание которой касается контактов Запада с нацистами в 1945 году. В ней в том числе говорится, что о договоренности об открытии гитлеровцами фронта перед англо-американскими войсками, при этом они должны были продолжать сопротивление Красной Армии и не впустить ее в Берлин.
Шифровку резидентура советской внешней разведки в Британии передала из Лондона в Москву в апреле 1945 года.
Документ опубликован в новом сборнике «Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства».
В сборнике также опубликованы сведения советской разведки о том, что большинство немецких офицеров боялось войны с Советским Союзов в 1941 году. Многие предрекали, что Германия проиграет также, как наполеоновская армия.
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