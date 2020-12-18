СВР опубликовала шифровку о договоренностях Запада с нацистами в 1945 году

Служба внешней разведки России (СВР) накануне своего 100-летия опубликовала фотокопию рассекреченной телеграммы, содержание которой касается контактов Запада с нацистами в 1945 году. В ней в том числе говорится, что о договоренности об открытии гитлеровцами фронта перед англо-американскими войсками, при этом они должны были продолжать сопротивление Красной Армии и не впустить ее в Берлин.