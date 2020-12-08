В Госдуме ответили США на обвинения в нарушении религиозных свобод

Депутат Госдумы от Чечни в эфире НСН рассказал, зачем США придумали новый список нарушителей и пригрозили внести в него Россию.

США внесли десять стран, включая Китай, в список «нарушителей религиозных свобод», а Россию поставили в «список наблюдения» по тому же вопросу, заявил госсекретарь Майк Помпео. По его словам, российское правительство «участвовало или терпимо относилось к серьезным нарушениям религиозных свобод».

Депутат Госдумы от Чечни Магомед Селимханов в эфире НСН рассказал, как обстоит ситуация с религиозными свободами в России.

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«Конечно, нельзя сказать, что всё нормально, но терпимость ко всем религиям есть. Президент не один раз об этом говорил и доказывал действиями, что в России уважают любые религиозные конфессии. Не раз говорил, что Россия - друг ислама», - отметил он.

Вместе с тем он призвал внести в список нарушителей сами США.

«Я бы в свой список внес бы только одни Соединенные Штаты Америки, и всё. Это единственная страна, которая полностью нарушает права на религию, на свободу. У них своеобразная своя свобода, они хотят ее примерить и на Россию», - сказал парламентарий.

Селимханов также объяснил, почему США решили завести новый список нарушителей, пригрозив России включением в него. «Этот антироссийский выпад давно продолжается. США всегда считают Россию врагом. Сейчас коснулись темы религии», - заключил депутат.

Ранее Селимханов говорил в эфире НСН, что в России не могут появиться карикатуры на пророка Мухаммеда. По его словам, мусульмане России против французских карикатур, но не одобряют радикализм со стороны приверженцев ислама.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:РелигияИслам
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