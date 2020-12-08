В Госдуме ответили США на обвинения в нарушении религиозных свобод

«Конечно, нельзя сказать, что всё нормально, но терпимость ко всем религиям есть. Президент не один раз об этом говорил и доказывал действиями, что в России уважают любые религиозные конфессии. Не раз говорил, что Россия - друг ислама», - отметил он.

Вместе с тем он призвал внести в список нарушителей сами США.



«Я бы в свой список внес бы только одни Соединенные Штаты Америки, и всё. Это единственная страна, которая полностью нарушает права на религию, на свободу. У них своеобразная своя свобода, они хотят ее примерить и на Россию», - сказал парламентарий.



Селимханов также объяснил, почему США решили завести новый список нарушителей, пригрозив России включением в него. «Этот антироссийский выпад давно продолжается. США всегда считают Россию врагом. Сейчас коснулись темы религии», - заключил депутат.



Ранее Селимханов говорил в эфире НСН, что в России не могут появиться карикатуры на пророка Мухаммеда. По его словам, мусульмане России против французских карикатур, но не одобряют радикализм со стороны приверженцев ислама.

