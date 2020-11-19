Кадыров против супергероев Marvel. В Госдуме назвали конфликт «дикостью»

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал убрать из детского игрового центра в городе Курчалой изображения персонажей киновселенной и комиксов Marvel. Во время посещения нового жилого комплекса он назвал изображения Тора и Капитана Америки «фантазиями» и предложил разместить фотографии «настоящих героев». «У нас в истории религии и народа есть много реальных героев, с которых можно и нужно брать пример», — сказал глава республики.

В интервью изданию «Подъем» инвестор детского центра, имя которого не называлось, заявил, что не считает уместным размещать на стенах детского центра портреты Рамзана и Ахмата Кадыровых. Изображения представителей власти больше подходят для офисов и госучреждений, указал он. Он добавил, что для детей подойдут изображения «персонажей из национальных сказок и легенд», которые ему уже прислали из минкульта.

Бывший депутат Госдумы от Чечни Хож Магомед Вахаев в эфире НСН назвал инцидент «дикостью» и предположил, что непослушного Кадырову инвестора отстранят от участия в проекте.

«Выгонят его, наверное, вот и все последствия. Не хотел бы даже комментировать эту дикость», - сказал он.