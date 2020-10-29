«Россия - друг ислама»: В Госдуме поддержали протест против французских карикатур

Депутат Госдумы от Чечни Магомед Селимханов («Единая Россия») в эфире НСН выразил уверенность, что в России не могут появиться карикатуры на пророка Мухаммеда.



У посольства Франции в Москве сегодня прошла акция протеста против карикатур на основателя ислама пророка Мухаммеда него и высказываний президента страны Эммануэля Макрона об исламе.

Ранее действия Макрона, поддержавшего карикатуры на мусульманского пророка, осудили муфтий Чечни Салах Межиев и муфтий Подмосковья Рушан Аббясов, а также глава Чечни Рамзан Кадыров.

Депутат Госдумы от Чечни Магомед Селимханов («Единая Россия») в эфире НСН выразил уверенность, что в России подобные карикатуры не могут появиться.

«Я не могу представить подобные карикатуры в России. Россия – друг ислама. Еще Путин сказал об этом. Я надеюсь и уверен, что в России это не произойдет. Это святое. Есть вещи, которые нельзя трогать. Это касается пророка Мухаммеда. Это касается Иисуса Христа – у нас пророк Иса. Это неприемлемо, нельзя такие вещи делать», - подчеркнул парламентарий.

По его словам, мусульмане России против французских карикатур, но и не одобряют радикализм со стороны приверженцев ислама. «Карикатуры на пророка мы категорически не принимаем. Это в принципе все осуждают. Любой исповедующий мусульманин осуждает это. Но мы не приемлем и радикальные меры», - добавил собеседник НСН.

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Он высказал поддержку протестующим у посольства Франции.

«Мирную акцию протеста поддерживаю», - заключил единоросс.

Отметим, в ночь на 29 октября мусульмане отметили день рождения основателя ислама пророка Мухаммеда.

Между тем сегодня во Франции произошел еще один теракт. Было совершено нападение на церковь в Ницце. Вооруженный ножом преступник с криками «Аллах акбар» убил троих прихожан.

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ТЕГИ:ФранцияТерроризмИсламКарикатуры
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