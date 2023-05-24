«Своя шкала и ограничения»: В Госдуме представили вариант специального налога для блогеров

Председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг заявил в эфире НСН, что дополнительный налог вводить не нужно, но следует использовать для блогеров другую шкалу.

Специальный налоговый режим для блогеров необходим, так как они просто не укладываются в установленные лимиты, заявил председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг в разговоре с НСН.

Накануне стало известно, что Совет Федерации предложит правительству рассмотреть вопрос о налогообложении деятельности физических лиц и организаций в интернете, в том числе и блогеров.

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«Я согласен с тем, что это нужно регулировать, чтобы к блогерам не было претензий. Я думаю, что нужно либо эту деятельность отнести к каким-либо видам налогообложения имеющимся, либо специальный вид какой-то ввести, но не дополнительно, а взамен», - подчеркнул Гартунг.

Он отметил, что основная проблема заключается в том, что блогеры зачастую используют упрощенную систему налогообложения и превышают лимиты. В связи с этим депутат предложил ввести для блогеров специальную шкалу.

«Например, достаточно, чтобы они платили подоходный налог, но вопрос в том, какой это вид предпринимательской деятельности. Это связано с тем, что блогеры используют упрощенную систему налогообложения и превышают установленные лимиты. Надо какое-то юридическое лицо регистрировать, ИП. Может быть, стоит для блогеров сделать отдельные ограничения, другую шкалу, снять ограничения, которые имеются для малого бизнеса», - объяснил он.

Несправедливо вводить специальный налог на деятельность в интернете, закон должен быть единым для всех, заявила ранее президент Национальной ассоциации блогеров России Ольга Берек «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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