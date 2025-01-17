Свои пивоварни и Китай: Рост пошлин на импорт пива не скажется на ассортименте в РФ

Доля отечественного пива на российском рынке составляет 95%, поэтому не стоит переживать, что повышение пошлин на импорт хмельного напитка из ряда стран Европы скажется на ассортименте на прилавках. Об этом НСН рассказал исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов.

Импортное пиво из «недружественных» стран может вырасти в цене из-за повышения ввозных пошлин, сообщил Shopper’s со ссылкой на пивоваров и импортеров. Уточняют, что сильнее всего это отразится на самом дешевом пиве. В конце 2024 года Россия повысила пошлины на пиво из «недружественных» стран (ЕС, США, Австралии, Японии и др.) — с €0,1 до €1 за литр. Совладелец пивоварни Gletcher и дистрибутора Swam Group Игорь Хавский отметил, что цена пива у дистрибутора взлетит примерно на 130—140 рублей/литр или 65—70 рублей на банку пива. Мамонтов отметил, что такой шаг, как повышение пошлин на импорт пива, был необходим, чтобы поддержать российских пивоваров.