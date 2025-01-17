Свои пивоварни и Китай: Рост пошлин на импорт пива не скажется на ассортименте в РФ
Рост пошлин на ввоз пива из ряда европейских государств приведет к перестройке рынка - вырастут поставки из стран, которых это повышение не коснулось, например, из Китая, заявил НСН Вячеслав Мамонтов.
Доля отечественного пива на российском рынке составляет 95%, поэтому не стоит переживать, что повышение пошлин на импорт хмельного напитка из ряда стран Европы скажется на ассортименте на прилавках. Об этом НСН рассказал исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов.
Импортное пиво из «недружественных» стран может вырасти в цене из-за повышения ввозных пошлин, сообщил Shopper’s со ссылкой на пивоваров и импортеров. Уточняют, что сильнее всего это отразится на самом дешевом пиве. В конце 2024 года Россия повысила пошлины на пиво из «недружественных» стран (ЕС, США, Австралии, Японии и др.) — с €0,1 до €1 за литр. Совладелец пивоварни Gletcher и дистрибутора Swam Group Игорь Хавский отметил, что цена пива у дистрибутора взлетит примерно на 130—140 рублей/литр или 65—70 рублей на банку пива. Мамонтов отметил, что такой шаг, как повышение пошлин на импорт пива, был необходим, чтобы поддержать российских пивоваров.
«Ранее растущий импорт порождал проблему ввоза в Россию пива без разрешения правообладателей, что нарушало законодательство страны. Инициатива о повышении пошлин стала необходимой для защиты интересов российских пивоваров. Мы считаем, что импорт пива, аналоги которого уже производят в России, оказывает негативное влияние на отрасль. Это косвенно также вызывает снижение объемов производства, занятости и налоговых отчислений», - пояснил Мамонтов.
Специалист отметил, что повышение пошлин приведет к тому, что вырастут поставки из других стран.
«По нашему мнению, рост пошлин повлечет за собой изменение в структуре импорта: вырастут поставки из стран, которых повышение не коснулось. В частности, за десять месяцев прошлого года в 1,6 раз уже увеличились поставки пива из Китая, а объемы поставок пива из Германии существенно сократились — на 24%. У импортного пива, безусловно, останется свой потребитель, который продолжит отдавать ему предпочтение. Важно, чтобы представленная на полках продукция была качественной и легальной», - подчеркнул он.
При этом Мамонтов заявил, что доля пива в России, произведенного отечественными пивоварами, составляет сегодня почти 95%.
«Сегодня пивоваренная отрасль в России глубоко локализована. Доля импорта в объеме продаж всегда была мала, а продукция, произведенная в нашей стране, составляет около 95%. Мощности пивоваренных компаний России способны удовлетворить потребности рынка высококачественной продукцией, ничем не уступающей по качеству импортным образцам. По данным NielsenIQ, по итогам 2023 года, пиво стало лидером по количеству новых марок среди всех алкогольных категорий: за 12 месяцев их количество достигло почти 750. Такая динамика дает надежду на дальнейший рост доли российских пивоваров» - рассказал он.
Ранее стало известно, что Китай в период с января по октябрь 2024 года увеличил поставки пива в Россию, вытеснив тем самым Бельгию из тройки крупнейших поставщиков напитка в РФ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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