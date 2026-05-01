Зюганов выступил против платы за использование VPN на мобильном интернете

Депутат назвал дополнительную плату за каждый гигабайт «данью». «При этом богатеи получат «белый билет» в полноценный интернет, а миллионы трудящихся - учителя, студенты, пенсионеры, рабочие - будут довольствоваться урезанным набором госсервисов», - написал политик.

По его словам, «чиновники душат VPN», при этом «сами закупают эти сервисы на десятки миллиардов рублей». «Людей загнали в VPN, заблокировав привычные сервисы, а теперь намерены на этом ещё и заработать», — указал парламентарий.

По его мнению, «блокировками и поборами развитие страны не построить, а излишние барьеры тормозят экономику и превращают объявленную цифровизацию в цифровую деградацию.

Ранее в Госдуме потребовали от правительства разъяснений по поводу платы за VPN-трафик, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

