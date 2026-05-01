Зюганов выступил против платы за использование VPN на мобильном интернете

Лидер КПРФ Зюганов заявил в Telegram, что «пока страна сражается за свой суверенитет, чиновники Минцифры готовят новый удар по карману простых граждан».

Глава СПЧ Фадеев признал необходимость VPN

Депутат назвал дополнительную плату за каждый гигабайт «данью». «При этом богатеи получат «белый билет» в полноценный интернет, а миллионы трудящихся - учителя, студенты, пенсионеры, рабочие - будут довольствоваться урезанным набором госсервисов», - написал политик.

По его словам, «чиновники душат VPN», при этом «сами закупают эти сервисы на десятки миллиардов рублей». «Людей загнали в VPN, заблокировав привычные сервисы, а теперь намерены на этом ещё и заработать», — указал парламентарий.

По его мнению, «блокировками и поборами развитие страны не построить, а излишние барьеры тормозят экономику и превращают объявленную цифровизацию в цифровую деградацию.

Ранее в Госдуме потребовали от правительства разъяснений по поводу платы за VPN-трафик, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
