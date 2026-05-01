Опрос: Каждый шестой россиянин не готов к переработкам
Каждый шестой житель России не готов к переработкам, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование hh.ru и «Ренессанс страхование».
Как оказалось, 63% участников опроса согласны трудиться сверхурочно лишь при определенных условиях. Это дополнительная оплата, отгулы и карьерный рост. Ежемесячно 34% россиян работают сверхурочно более 10 часов, 22% – 5–10 часов, 37% – до 5 часов. В 58% случаев переработки были оплачены.
Чаще всего сверхурочно трудятся жители Казани, Краснодара, Челябинска и Нижнего Новгорода. Отмечается, что при неприемлемом уровне нагрузки 36% обсудят ситуацию с работодателем, 20% начнут искать другую работу.
Увеличение лимита сверхурочных работ не спасет от нехватки кадров, однако поможет решить проблему на короткий срок. Об этом в пресс-центре НСН рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.
