Врач рассказала, как минимизировать риски для здоровья детей в Туапсе.
Врач рассказала, как снизить риски для здоровья детей в Туапсе, где случилась экологическая катастрофа, сообщает Daily Storm.
Врач-педиатр Светлана Кондратьева заявила, что токсичный воздух и загрязнение нефтепродуктами могут обострить у детей заболевания, в том числе бронхолегочные и аллергические. По ее словам, дым «содержит мелкие частицы, которые особенно опасны для детей и пожилых людей, так как попадают в альвеолы, если мы говорим про бронхолегочную систему». Отмечается, что в его составе имеются канцерогены, которые со временем дадут о себе знать.
Малышам лучше на время покинуть загрязненную местность. В противном случае не стоит выходить на улицу, а окна и двери плотно закрыть.
Педиатр советует пить много воды. А после выхода на улицу в медицинской маске нужно обязательно принять душ и тщательно промыть волосы.
Ранее Роспотребнадзор выявил в Туапсе незначительное превышение концентрации бензола в воздухе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Врач рассказала, как минимизировать риски для здоровья детей в Туапсе.
- СМИ: Сокамерник Эпштейна нашел его предсмертную записку и рассказал о ее содержимом
- СМИ: Жена главы Минобороны Украины купила яхту за €26 млн
- СМИ: В Туапсе вновь загорелся морской терминал
- В России хотят наказывать за оскорбление чувств женщин
- СМИ: ПВО уничтожает над Туапсе беспилотники
- Дальнобойщикам предъявили обвинения за атаки беспилотников на аэродромы в РФ
- СМИ: ВС РФ ударили по заводу безэкипажных катеров «Океан» в Николаеве
- СМИ: Россию срочно покинул бывший замглавы Минприроды Буцаев
- Путин: Белые медведи - «серьезные машины»