Врач рассказала, как минимизировать риски для здоровья детей в Туапсе.

Врач-педиатр Светлана Кондратьева заявила, что токсичный воздух и загрязнение нефтепродуктами могут обострить у детей заболевания, в том числе бронхолегочные и аллергические. По ее словам, дым «содержит мелкие частицы, которые особенно опасны для детей и пожилых людей, так как попадают в альвеолы, если мы говорим про бронхолегочную систему». Отмечается, что в его составе имеются канцерогены, которые со временем дадут о себе знать.

Малышам лучше на время покинуть загрязненную местность. В противном случае не стоит выходить на улицу, а окна и двери плотно закрыть.

Педиатр советует пить много воды. А после выхода на улицу в медицинской маске нужно обязательно принять душ и тщательно промыть волосы.

Ранее Роспотребнадзор выявил в Туапсе незначительное превышение концентрации бензола в воздухе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

