Застройщикам по вводу жилья за 2025 год похвалиться особо нечем, так как из 108 млн «квадратов» 63 миллиона – это ИЖС, а 44 миллиона – многоквартирные дома, по которым есть просадка около 2%. Об этом НСН рассказал член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

В 2025 году ввод жилья по всей России составил 108,1 млн кв. м, что сопоставимо с результатами 2024 года, когда было построено 107,8 млн кв. м, следует из подсчетов Росстата. При этом ожидания властей были менее амбициозными, пишет «Коммерсант». В базовом сценарии подготовленной Минстроем стратегии развития строительной отрасли на 2025 год был заложен ввод 93 млн кв. м жилой недвижимости. Барсуков объяснил, почему показатели на самом деле не говорят об успехе.

«В этой цифре – 108 миллионов – у нас 63 миллиона – это ИЖС, а 44 миллиона – это многоквартирные дома. И вот в многоквартирных домах как раз-таки есть просадка по сравнению с позапрошлым годом где-то на пару процентов. А ИЖС как раз дал пару процентов прироста. Так что строительной отрасли самой по себе хвалиться особо нечем. Особенно учитывая то, что в 2025 году у нас был зеленый свет от Росреестра по переводу нежилых домов в жилые. Можно сделать вывод, что довольно много в этих 63 миллионах по ИЖС находится еще и переведенных в жилые дома садовых домиков по дачной амнистии. Так что у застройщиков ввод жилья где-то на уровне ниже 2022-го года. Причем в прошлом году было больше на 2%. С 2023 года просадка уже порядка 8%», - рассказал он.