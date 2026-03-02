Просадка 8%: Риелторы опровергли успешные показатели по вводу жилья за 2025 год
Константин Барсуков раскрыл НСН, что сегодня реальный объем ввода жилья у застройщиков находится на уровне ниже, чем в 2022 году.
Застройщикам по вводу жилья за 2025 год похвалиться особо нечем, так как из 108 млн «квадратов» 63 миллиона – это ИЖС, а 44 миллиона – многоквартирные дома, по которым есть просадка около 2%. Об этом НСН рассказал член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.
В 2025 году ввод жилья по всей России составил 108,1 млн кв. м, что сопоставимо с результатами 2024 года, когда было построено 107,8 млн кв. м, следует из подсчетов Росстата. При этом ожидания властей были менее амбициозными, пишет «Коммерсант». В базовом сценарии подготовленной Минстроем стратегии развития строительной отрасли на 2025 год был заложен ввод 93 млн кв. м жилой недвижимости. Барсуков объяснил, почему показатели на самом деле не говорят об успехе.
«В этой цифре – 108 миллионов – у нас 63 миллиона – это ИЖС, а 44 миллиона – это многоквартирные дома. И вот в многоквартирных домах как раз-таки есть просадка по сравнению с позапрошлым годом где-то на пару процентов. А ИЖС как раз дал пару процентов прироста. Так что строительной отрасли самой по себе хвалиться особо нечем. Особенно учитывая то, что в 2025 году у нас был зеленый свет от Росреестра по переводу нежилых домов в жилые. Можно сделать вывод, что довольно много в этих 63 миллионах по ИЖС находится еще и переведенных в жилые дома садовых домиков по дачной амнистии. Так что у застройщиков ввод жилья где-то на уровне ниже 2022-го года. Причем в прошлом году было больше на 2%. С 2023 года просадка уже порядка 8%», - рассказал он.
Также Барсуков рассказал, каким будет предложение в этом году и за счет чего в 2027 году ввод жилья увеличится.
«Снижения предложения в этом году не ожидается, на мой взгляд, оно будет на том же ровном уровне, а вот ввод жилья будет, скорее всего, больше. Многие застройщики придерживали ввод. Вот эта цифра в 44 миллиона 600 тысяч квадратных метров, она, на самом деле, не отражает объективную реальность. У нас же был мораторий на штрафы за нарушение сроков строительства, и многие застройщики довольно активно этим пользовались. То есть где-то порядка 15% площади, которая должна была быть сдана, перейдет на следующий год. Поэтому в следующем году застройщики могут показать цифры по сдаче выше. Но это будет результатом того, что наши граждане не получали от них компенсацию за нарушение сроков и уплачивали при этом ипотеку или аренду. Это будет сделано за счет граждан», - подытожил он.
Ранее Барсуков рассказал НСН, что сегодня застройщикам выгоднее устранить дефект на объекте, если речь идет о новостройке, поэтому будущим жильцам не стоит рассчитывать на компенсацию в случае нарушений.
