«Фантазии Илона»: Разработчик сайта Кремля объяснил, зачем Маску Twitter
Маску, скорее всего, не продадут Twitter, потому что он хочет сделать свободный от модерации ресурс, а сейчас это инструмент влияния США, сказал в эфире НСН Артём Геллер.
Twitter является сильным инструментом влияния, с помощью которого Илон Маск хочет осуществить свои фантазии о «свободной прессе», сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» главный разработчик сайта kremlin.ru Артём Геллер.
Ранее сообщалось, что Маск, купивший 9,2% акций Twitter, теперь предложил полностью выкупить заблокированную в России соцсеть за $43 млрд.
«В случае покупки, думаю, что сам сервис сильно не изменится, но изменится политика конфиденциальности, публикации контента и остальные policy, которые там есть. Изменятся правила модерации, будет ли она вообще, не очень понятно. Вот такие фантазии Илона Маска на тему свободной прессы, он не раз их озвучивал. Возможно, будет какая-то интеграция с криптоэкономикой – оплата биткоинами и подобные вещи», - сказал Геллер.
По его словам, Twitter – это сильный инструмент влияния, и именно поэтому Маску его не продадут.
«Это, безусловно, очень сильный инструмент влияния, к тому же Маск в своих твитах уже оглашал свое мнение по поводу политики социального сервиса, который он бы хотел видеть и, возможно, хотел бы сделать из Twitter. Это сервис, где нет никакой модерации, максимально открытый, прозрачный и доступный для всех. Влияние – это та же причина, по которой Twitter Маску, скорее всего, никто не продаст, поскольку там деньги не только коммерческие, но и государственные. Twitter долгое время финансировался США», - напомнил Геллер.
Разработчик сайта Кремля также отметил, что эта соцсеть - не прибыльный проект
«Это проект не прибыльный. За все время Twitter так и не придумал никаких достаточных средств монетизации, чтобы окупить всю команду и уж, тем более, все вложения, которые были в него изначально», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
В начале апреля Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей планеты. Первое место в нем впервые занял основатель компаний SpaceX и Tesla 50-летний Илон Маск, состояние которого оценили в $219 млрд.
В середине апреля Маск предлагал превратить головной офис компании Twitter в Сан-Франциско в приют для бездомных. Ранее он вошел в совет директоров Twitter.
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