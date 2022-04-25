Илон Маск купит Twitter за $44 млрд

Американский бизнесмен Илон Маск купит компанию Twitter за $44 млрд. Об этом сообщает портал PR Newswire со ссылкой на пресс-релиз Twitter.

Ранее газета New York Post сообщила, что Маск может вложить до 10-15 млрд долларов собственных денег в покупку соцсети.

Маск предложил в апреле $54,2 за акцию Twitter. Таким образом, он оценил компанию в $43,39 млрд.

