Свищев: законопроект о возвращении пива на стадионы Госдума рассмотрит осенью

«Законопроект был принят в первом чтении, мы сейчас работаем с полученными замечаниями», - уточнил он.

Свищев рассказал, что мае был проведен круглый стол со всеми профильными ведомствами.

По его словам, возвращение пива на стадионы поддержали в Минспорте, Минфине, РПЛ, РФС, а также в МВД.

Ранее в МВД предложили продавать пиво на стадионах только при наличии Fan ID, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

