Свищев: законопроект о возвращении пива на стадионы Госдума рассмотрит осенью
Депутаты Государственной Думы в осеннюю сессию рассмотрят законопроект о возвращении продажи пива на стадионах. Об этом заявил глава думского комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, сообщает ТАСС.
«Законопроект был принят в первом чтении, мы сейчас работаем с полученными замечаниями», - уточнил он.
Свищев рассказал, что мае был проведен круглый стол со всеми профильными ведомствами.
По его словам, возвращение пива на стадионы поддержали в Минспорте, Минфине, РПЛ, РФС, а также в МВД.
Ранее в МВД предложили продавать пиво на стадионах только при наличии Fan ID, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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