Свищев: законопроект о возвращении пива на стадионы Госдума рассмотрит осенью

Депутаты Государственной Думы в осеннюю сессию рассмотрят законопроект о возвращении продажи пива на стадионах. Об этом заявил глава думского комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, сообщает ТАСС.

«Лучше бы, Ира, пила»: Быстров ответил Родниной на сравнение болельщиков с собаками

«Законопроект был принят в первом чтении, мы сейчас работаем с полученными замечаниями», - уточнил он.

Свищев рассказал, что мае был проведен круглый стол со всеми профильными ведомствами.

По его словам, возвращение пива на стадионы поддержали в Минспорте, Минфине, РПЛ, РФС, а также в МВД.

Ранее в МВД предложили продавать пиво на стадионах только при наличии Fan ID, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:ЗаконопроектГосдумаСтадионыПиво

Горячие новости

Все новости

партнеры