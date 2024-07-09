Минюст США заявил о ликвидации «фермы ботов», поддерживавшей Россию

В заявлении американского ведомства отмечается, что бот-ферма использовала элементы искусственного интеллекта для создания фиктивных профилей в социальных сетях, которые, предположительно, принадлежали частным лицам из США.

Эти аккаунты затем использовались операторами для продвижения сообщений в интересах российского правительства, передает «Радиоточка НСН».

