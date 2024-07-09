Минюст США заявил о ликвидации «фермы ботов», поддерживавшей Россию
Министерство юстиции США объявило об обнаружении и ликвидации «фермы ботов», которая распространяла в интернете контент в поддержку российского правительства.
Согласно заявлению ведомства, в этой операции использовались два доменных имени и 968 фальшивых аккаунтов в социальных сетях, включая имитацию реальных пользователей из США.
В заявлении американского ведомства отмечается, что бот-ферма использовала элементы искусственного интеллекта для создания фиктивных профилей в социальных сетях, которые, предположительно, принадлежали частным лицам из США.
Эти аккаунты затем использовались операторами для продвижения сообщений в интересах российского правительства, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru