«Это не спам!»: Как в России зарабатывают нейроблогеры и контент-фермы
Искусственные блогеры имеют свою аудиторию в десятках соцсетей, при этом они создают хайп в моменте и пока не могут заменить живых людей, сказала в эфире НСН Ольга Берек.
Созданные нейросетями блогеры помогают так называемым контент-фермам существенно увеличивать охваты видеороликов, объяснила в интервью НСН президент Национальной ассоциации блогеров России Ольга Берек.
Ранее стало известно, что в России в несколько раз выросло число контент-ферм, позволяющиех зарабатывать десятки миллионов рублей на массовом перепостинге коротких видео с помощью боксов из нескольких сотен телефонов. По данным «Базы», выручка одной из таких компаний выросла за год более чем в 13 раз — с 1,6 до 22 млн рублей. Берек объяснила, как это работает.
«Контент-завод или контент-ферма, их называют по-разному. В рамках их работы можно создать и блогера с помощью искусственного интеллекта. У меня, например, два таких есть: одну зовут Ева, другая Эдита. Люди создают мужчин, женщин, целые музыкальные группы и с их помощью размещают информацию о компании, которая условно наняла этих несуществующих блогеров. При этом постить сто роликов со ста аккаунтов не получится с одного телефона, поэтому у них стоит витрина из дешевых телефонов. В каждом телефоне есть аккаунт блогера со своими соцсетями: в первом блогер Мария Степановна, во втором Василий Петрович и так далее. Всего соцсетей порядка 90, это не только VK, YouTube или запрещенная соцсеть. В зависимости от товара и услуги заказчик выбирает то, что ему нужно. Это классный контент, который абсолютно не является спамом и хорошо работает. Есть, конечно, люди, которые занимаются ерундой и постят всякую чушь, но наша аудитория уже чушь особенно не ест», - объяснила эксперт.
При этом Берек отметила, что сейчас в соцсетях ценится «живой» контент.
«Все созданные искусственным интеллектом блогеры имеют "срок жизни", срок интереса к ним аудитории. Невозможно заменить человека с его постоянно меняющимся взглядом на жизнь, реакцией на новости и личные вещи. Никто никогда не победит живого человека, но с точки зрения механизма создания такого контента через искусственный интеллект в момент, когда все им интересуются, это правильно, это хорошо работает в момент хайпа. Недавно был прецедент с Gucci, когда они создали рекламную кампанию с помощью ИИ. Покупатели и те, кто любит этот бренд, сказали: ребят, ну, это несерьезно. Вы бренд с огромной историей и совершенно потрясающими дизайнерами, зачем вы нам подсовываете этот эрзац? Нам не надо этой фальши. Уже сложилось устойчивое мнение, что всё, созданное искусственным интеллектом - грубо говоря, для бедных, а созданное человеком для человека - для богатых», - заключила собеседница НСН.
Гендиректор «ON Лейбла» Надежда Бойчевски ранее заявила НСН, что на сегодняшний день ИИ-инструментов недостаточно для удаления с музыкальных стримингов всех песен со «спорным» содержанием.
