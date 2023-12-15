Свинка Пеппа и дракон: Названы самые популярные новогодние костюмы для детей и взрослых
С 11 ноября по 11 декабря продажи наряда Свинки Пеппы для девочек взлетели на 45%, а самым популярным костюмом для мальчиков стал костюм дракона, спрос на который вырос в 2,5 раза, рассказали аналитики «Авито».
Традиционные костюмы Деда Мороза и Снегурочки в этом году покупают на 24% чаще, чем в 2022 году. Средняя стоимость костюмов дедушки-волшебника и его внучки обходятся россиянам в 3230 рублей.
На втором месте по популярности среди любителей нарядиться на праздник костюм единорога, его стали покупать на 46% чаще, а его цена составляет около тысячи рублей. Следом идут образы Фиксиков и персонажей из «Трех котов», рост продаж составил 42% и 19% соответственно.
Юные модницы, помимо Свинки Пеппы, в этом году хотят быть принцессами и лисичками, а мальчики – мушкетерами и Карлсонами.
К середине декабря также на 26% вырос спрос на аренду костюмов к Новому году. Средняя цена составляет от 1500 рублей. Также в этом году в два раза чаще берут на прокат костюм символа года – дракона.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Свинка Пеппа и дракон: Названы самые популярные новогодние костюмы для детей и взрослых
- Овечкин не забил в 11 матчах подряд и установил личный антирекорд в НХЛ
- В Москве выпала пятая часть от месячной нормы осадков
- Венгрия снова заблокировала финансовую помощь Украине на 50 млрд евро
- Япония ввела запрет на импорт российских алмазов
- СМИ: военкоматы на Украине начали ловить 15-летних подростков
- Япония ввела санкции против российских компаний
- СМИ: спрос на авиаперелеты в Таиланд вырос на 156%
- Кулеба: Скептические настроения по перспективам Украины нарастают
- Мать Маска: Байден хочет помешать Илону сделать мир лучше
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru