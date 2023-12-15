Свинка Пеппа и дракон: Названы самые популярные новогодние костюмы для детей и взрослых

Традиционные костюмы Деда Мороза и Снегурочки в этом году покупают на 24% чаще, чем в 2022 году. Средняя стоимость костюмов дедушки-волшебника и его внучки обходятся россиянам в 3230 рублей.

На втором месте по популярности среди любителей нарядиться на праздник костюм единорога, его стали покупать на 46% чаще, а его цена составляет около тысячи рублей. Следом идут образы Фиксиков и персонажей из «Трех котов», рост продаж составил 42% и 19% соответственно.

Юные модницы, помимо Свинки Пеппы, в этом году хотят быть принцессами и лисичками, а мальчики – мушкетерами и Карлсонами.

К середине декабря также на 26% вырос спрос на аренду костюмов к Новому году. Средняя цена составляет от 1500 рублей. Также в этом году в два раза чаще берут на прокат костюм символа года – дракона.

