Блогер Красникова назвала костюм бюджетным лайфхаком для Нового года

Красникова посоветовала не останавливаться только на платьях. По ее мнению, костюм идеального кроя в сочетании с элегантными аксессуарами может стать отличным праздничным нарядом.

«В случае, когда вам хочется быть яркой, замените жакет на яркую блузку из легких благородных тканей», - цитирует блогера «Газета.Ru».

Она призвала россиянок не пренебрегать распродажами. В январе-феврале есть хорошая возможность приобрести наряд по привлекательной цене, сказала Красникова.

Ранее певец и композитор Юрий Лоза усомнился в актуальности современных новогодних телешоу, отмечает «Радиоточка НСН».

