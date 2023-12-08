Блогер Красникова назвала костюм бюджетным лайфхаком для Нового года

Автор блога «МегаМама» Валентина Красникова рассказала, как подобрать бюджетный наряд для встречи Нового года.

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Красникова посоветовала не останавливаться только на платьях. По ее мнению, костюм идеального кроя в сочетании с элегантными аксессуарами может стать отличным праздничным нарядом.

«В случае, когда вам хочется быть яркой, замените жакет на яркую блузку из легких благородных тканей», - цитирует блогера «Газета.Ru».

Она призвала россиянок не пренебрегать распродажами. В январе-феврале есть хорошая возможность приобрести наряд по привлекательной цене, сказала Красникова.

Ранее певец и композитор Юрий Лоза усомнился в актуальности современных новогодних телешоу, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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