Блогер Красникова назвала костюм бюджетным лайфхаком для Нового года
Автор блога «МегаМама» Валентина Красникова рассказала, как подобрать бюджетный наряд для встречи Нового года.
Красникова посоветовала не останавливаться только на платьях. По ее мнению, костюм идеального кроя в сочетании с элегантными аксессуарами может стать отличным праздничным нарядом.
«В случае, когда вам хочется быть яркой, замените жакет на яркую блузку из легких благородных тканей», - цитирует блогера «Газета.Ru».
Она призвала россиянок не пренебрегать распродажами. В январе-феврале есть хорошая возможность приобрести наряд по привлекательной цене, сказала Красникова.
Ранее певец и композитор Юрий Лоза усомнился в актуальности современных новогодних телешоу, отмечает «Радиоточка НСН».
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