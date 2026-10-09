Кириенко: Мессенджером «Макс» пользуются более 140 млн человек

«Национальный мессенджер "Макс" в течение года (собрал. - НСН) более 140 миллионов пользователей», — указал он.

Кириенко добавил, что платформа доступна в 40 странах мира.

Ранее стало известно, что «Макс» будут использовать для посадки пассажиров на самолеты и поезда по цифровому ID, однако конкретной даты запуска проекта пока нет.

