Кириенко: Мессенджером «Макс» пользуются более 140 млн человек
9 октября 202611:55
Юлия Савченко
Более 140 млн человек пользуются российским мессенджером «Макс». Об этом заявил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, передает РИА Новости.
«Национальный мессенджер "Макс" в течение года (собрал. - НСН) более 140 миллионов пользователей», — указал он.
Кириенко добавил, что платформа доступна в 40 странах мира.
Ранее стало известно, что «Макс» будут использовать для посадки пассажиров на самолеты и поезда по цифровому ID, однако конкретной даты запуска проекта пока нет.
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