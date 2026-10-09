Кириенко: Мессенджером «Макс» пользуются более 140 млн человек

Более 140 млн человек пользуются российским мессенджером «Макс». Об этом заявил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, передает РИА Новости.

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«Национальный мессенджер "Макс" в течение года (собрал. - НСН) более 140 миллионов пользователей», — указал он.

Кириенко добавил, что платформа доступна в 40 странах мира.

Ранее стало известно, что «Макс» будут использовать для посадки пассажиров на самолеты и поезда по цифровому ID, однако конкретной даты запуска проекта пока нет.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:МессенджерыСергей Кириенко

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