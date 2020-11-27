В Ассоциации банков поддержали новый метод борьбы с «обналичкой»
Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в эфире НСН заявил, что новый подход к борьбе с отмыванием средств будет более логичным и справедливым, чем нынешний.
Центробанк предложил новые правила оценки риска обналичивания денег. Регулятор и банки будут определять благонадежность компаний с помощью «светофора». Вместе они смогут распределять клиентов по зонам риска – будут введены понятия красной, желтой и зеленой зоны, означающие соответственно группы с высоким риском вовлеченности в сомнительные операции, со средним, и с низким риском. Те, кто попадет в красную зону, будут фактически отрезаны от обслуживания.
Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в эфире НСН заявил, что сейчас банки делают вывод о сомнительных операциях, основываясь на размере снимаемых сумм. Он назвал это нелогичным.
«Если регулятор пытается распределить операции с наличными по зонам, в этой инициативе есть смысл. Когда речь идет о распределении по суммам, то возникает некая проблема, потому что если человек хочет снять со своего счета наличность свыше определенной суммы, ему предлагают заплатить высокую комиссию. Это делается некоторыми банками под предлогом якобы такой формы борьбы с обналичкой. Но борьба с отмывочными операциями не должна сводиться к тому, что клиент со своего собственного счета не может снять наличные. Такие банки, в том числе, занимающие монопольные позиции на рынке, руководствуются критерием суммы, а не критерием того, что это за клиент и на какие цели он снимает наличность», - объяснил он.
Собеседник НСН отметил, что сомнительные операции чаще делаются мелкими переводами, чтобы их было сложнее отследить.
«Отмывание и всякого рода сомнительные операции делаются не путем крупных переводов и снятий, а путем как раз разбивки по мелким суммам, чтобы труднее как раз было выяснить и трафик, и другие признаки этих операций. Поэтому, если в этом контексте рассматривать инициативу ЦБ, логика, безусловно, есть. Я лично считаю, что никак нельзя масштабом операции определять добросовестность или недобросовестность этой операции», - заключил эксперт.
Ранее сообщалось, что банки предложили дать клиентам возможность заблокировать перевод или расходы по карте на 25 дней, если получатель средств подозревается в мошенничестве. Для блокировки перевода клиент будет обязан сообщить банку о мошенничестве не позднее 24 часов после совершения транзакции.
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