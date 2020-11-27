В Ассоциации банков поддержали новый метод борьбы с «обналичкой»

Центробанк предложил новые правила оценки риска обналичивания денег. Регулятор и банки будут определять благонадежность компаний с помощью «светофора». Вместе они смогут распределять клиентов по зонам риска – будут введены понятия красной, желтой и зеленой зоны, означающие соответственно группы с высоким риском вовлеченности в сомнительные операции, со средним, и с низким риском. Те, кто попадет в красную зону, будут фактически отрезаны от обслуживания.

Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в эфире НСН заявил, что сейчас банки делают вывод о сомнительных операциях, основываясь на размере снимаемых сумм. Он назвал это нелогичным.

«Если регулятор пытается распределить операции с наличными по зонам, в этой инициативе есть смысл. Когда речь идет о распределении по суммам, то возникает некая проблема, потому что если человек хочет снять со своего счета наличность свыше определенной суммы, ему предлагают заплатить высокую комиссию. Это делается некоторыми банками под предлогом якобы такой формы борьбы с обналичкой. Но борьба с отмывочными операциями не должна сводиться к тому, что клиент со своего собственного счета не может снять наличные. Такие банки, в том числе, занимающие монопольные позиции на рынке, руководствуются критерием суммы, а не критерием того, что это за клиент и на какие цели он снимает наличность», - объяснил он.