В Госдуме поддержали блокировку подозрительных переводов по карте на 25 дней
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку в эфире НСН пообещал поддержать инициативу, а глава Ассоциации российских банков объяснил суть предложений.
Банки предложили дать клиентам возможность заблокировать перевод или расходы по карте на 25 дней, если получатель средств подозревается в мошенничестве. Это следует из поправок в закон «О национальной платежной системе», которые подготовила Ассоциация банков «Россия». Для блокировки перевода клиент будет обязан сообщить банку о мошенничестве не позднее 24 часов после совершения транзакции.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в эфире НСН рассказал, что его комитет безусловно поддержит эту инициативу.
«Если клиенты банков получают дополнительное право, мы готовы поддержать. Если это обязанность, мы будем изучать, если право – мы готовы поддержать», - сказал Аксаков.
Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в эфире НСН рассказал, зачем нужен это законопроект. По его словам, зачастую сами клиенты банков допускают ошибки и сообщают данные своих банковских карт мошенникам. При этом они затем обращаются в банки с требованием отменить операцию.
«Сейчас, чаще всего, деньги с банковского счета похищают из-за ошибок клиента. Потом клиент понимает, что он перевел деньги мошенникам, обращается в банк, а банк ему говорит, что прямо сейчас не может отменить операцию, которая прошла, и не обязан связываться с третьим банком, в которые ушли деньги», - пояснил Тосунян.
Законопроект вводит сроки, в течение которых банки будут обязаны реагировать на жалобы клиента.
«Возможность разбирательства в случае сомнительной операции должна быть, потому что и кредитная организация тогда понимает, что она не может говорить, что это ваша оплошность и мы ни при чем, и клиент тоже не будет валить все на банк, мол, это сохранность моих средств - это ваша ответственность, а потому компенсируйте мне потери вот всех случаях. Так что определение срока, когда нужно разобраться и заморозить операцию хотя бы на втором-третьем этапе даст гарантии и банкам, и клиентам», - рассказал глава АРБ.
Он пояснил, что часто деньги, полученные мошенниками, потом разбиваются на части и проводятся через серию банковских переводов, что затрудняет в дальнейшем понять, какие деньги откуда пришли и куда ушли. Потому возможность банка заблокировать операцию на втором этапе повышает шанс на возврат средств. Законопроект вводит ответственность обоих сторон и вводит возможность заморозки трафика денег, что позволит спасти средства клиента, пояснил Тосунян.
Отметим, что сейчас оспорить транзакцию в банках можно только до зачисления средств на счет получателя.
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