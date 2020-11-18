В Госдуме поддержали блокировку подозрительных переводов по карте на 25 дней

Законопроект вводит сроки, в течение которых банки будут обязаны реагировать на жалобы клиента.

«Возможность разбирательства в случае сомнительной операции должна быть, потому что и кредитная организация тогда понимает, что она не может говорить, что это ваша оплошность и мы ни при чем, и клиент тоже не будет валить все на банк, мол, это сохранность моих средств - это ваша ответственность, а потому компенсируйте мне потери вот всех случаях. Так что определение срока, когда нужно разобраться и заморозить операцию хотя бы на втором-третьем этапе даст гарантии и банкам, и клиентам», - рассказал глава АРБ.

Он пояснил, что часто деньги, полученные мошенниками, потом разбиваются на части и проводятся через серию банковских переводов, что затрудняет в дальнейшем понять, какие деньги откуда пришли и куда ушли. Потому возможность банка заблокировать операцию на втором этапе повышает шанс на возврат средств. Законопроект вводит ответственность обоих сторон и вводит возможность заморозки трафика денег, что позволит спасти средства клиента, пояснил Тосунян.

Отметим, что сейчас оспорить транзакцию в банках можно только до зачисления средств на счет получателя.

