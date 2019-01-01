«Светофор» не за горами. Зачем россиянам новая маркировка продуктов
Соразработчик проекта цветовой индикации продуктов питания и глава Союза потребителей оценили в эфире НСН пользу проекта для простых россиян.
ГОСТ на цветовую маркировку продуктов питания — «светофор» — могут принять в октябре текущего года. В Федеральном исследовательском центре питания и биотехнологии уже готова окончательная версия документа. Согласно нему, цветовая маркировка на упаковке будет информировать потребителя о содержании сахара, соли и жиров в продуктах. Как пишут «Известия», первое время цветовую маркировку производители будут использовать добровольно, однако в скором времени она может стать обязательной.
Как новая маркировка пойдет на пользу россиянам и почему её нужно сделать обязательной для производителей НСН рассказал соразработчик проекта «Светофор», независимый эксперт мясного рынка Мушег Мамиконян.
«Внедрение проекта “Светофор” – политический важный проект для страны. По статистике, 80% заболеваний связаны с поведением человека, его питанием, а не с генетикой. Пугающая статистика связана с ожирением: россияне избыточно потребляют жиры и соль. В мире применяется два метода – налоговая политика и информационная. “Светофор” – информационная стратегия. Мы полностью поддерживаем этот проект, но считаем, что он должен носить обязательный характер. Из него не могут быть исключены какие-то группы товаров. Каждая категория товара должна иметь свои научно-обоснованные характеристики. Кроме того, чтобы обозначить вредные продукты, достаточно одного цвета – красного. Он должен потребителя просто предупредить», - считает он.
За информирование граждан о пользе и вреде продуктов ради их собственного благополучия выступил в эфире НСН и председатель Союза потребителей РФ Пётр Шелищ. По его словам, в маркировке необходимо обозначать не только содержание сахара, соли и жиров в продуктах, но и опасность этих товаров для людей, страдающих определенными заболеваниями.
«Потребители действительно нуждаются в рекомендациях. Большинство верит, что инстинкт нам подсказывает, что нам нужно съесть. Но этот прицел нам сбили продукцией, в которой содержится избыточное количество соли, жиров. Это вредно, но вкусно. С этим надо бороться. Но все зависит от количества: съел ты гамбургер раз в неделю или раз в день. Но все индивидуально. В маркировке необходимо обозначить, людям с какими заболеваниями что-то полезно или вредно. Возможно, для этого в магазинах необходимо выделить отдельные секции», — предложил Шелищ.
Отметим, что по данным Роспотребнадзора, к 55–57 годам половина российских женщин имеют ожирение. Среди мужчин этот диагноз ставят 25-30% уже к 40 годам. В ведомстве также отметили рост детского ожирения: более 300 тысяч детей имеют этот диагноз. Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в эфире НСН рассказала о причинах ожирения у детей.
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