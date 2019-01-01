«Светофор» не за горами. Зачем россиянам новая маркировка продуктов

ГОСТ на цветовую маркировку продуктов питания — «светофор» — могут принять в октябре текущего года. В Федеральном исследовательском центре питания и биотехнологии уже готова окончательная версия документа. Согласно нему, цветовая маркировка на упаковке будет информировать потребителя о содержании сахара, соли и жиров в продуктах. Как пишут «Известия», первое время цветовую маркировку производители будут использовать добровольно, однако в скором времени она может стать обязательной.

Как новая маркировка пойдет на пользу россиянам и почему её нужно сделать обязательной для производителей НСН рассказал соразработчик проекта «Светофор», независимый эксперт мясного рынка Мушег Мамиконян.