Половина российских женщин после 55 лет имеют ожирение

Роспотребнадзор заявил, что к 55–57 годам половина российских женщин имеют ожирение. Среди мужчин этот диагноз ставят 25-30% уже к 40 годам. Об этом говорится в сообщении ведомства. В нем также говорится о росте детского ожирения: более 300 тысяч детей имеют этот диагноз. Избыточный вес отмечается у каждого пятого школьника, пишут «Изветия».

Специалисты отмечают, что в рационе россиян много жира, мало белка, а также слишком большое количество простых углеводов. Такое питание ведет к ожирению и, как следствие, различным заболеваниям.

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в эфире НСН рассказала о причинах ожирения у детей.



