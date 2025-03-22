«Сварщики и строители»: HR-эксперт рассказал, как побороть кадровый голод в России
Чтобы решить вопрос с дефицитной рабочей силой, Россия будет привлекать опытных специалистов из Индии, Филиппин, Шри-Ланки и других стран из Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил НСН Гарри Мурадян.
Наибольший дефицит сегодня наблюдается среди производственных профессий: это сварщики, строители и специалисты сферы логистики. Об этом в беседе с НСН заявил HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала АМАЛКО Гарри Мурадян.
В ближайшие пять лет российскому рынку потребуется почти 11 млн новых сотрудников. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. В России сейчас самый низкий показатель безработицы, однако это выливается в то, что нет конкурентной борьбы за рабочие места, что увеличивает инфляцию. Об этом в пресс-центре НСН заявил директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков. Мурадян отметил, что сегодня кадровый дефицит по России равен 2,4%.
«Что касается кадрового дефицита, он равен 2,4% по России и 0,9% по Москве. Было 2,3%, но чуть-чуть подросло, тенденция хорошая. Сейчас наибольший дефицит наблюдается среди производственных профессий - в стройке, в логистике последней мили. Например, на одного сварщика приходится порядка 12 вакансий, на одну швею - около восьми. Для сравнения, например, на менеджера по продажам, который всегда был хитовой позицией – приходиться 4,2% дефицита. То есть кадровый голод достаточно большой», - рассказал он.
По словам собеседника НСН, эту проблему планируют решать привлечением специалистов из Индии, Филиппин и Бангладеша, причем филиппинцы более квалифицированные.
«Весь этот вопрос будут закрывать с помощью иностранного рабочего персонала преимущественно через специалистов из Азиатско-Тихоокеанского региона. Это Индия, Филиппины, Шри-Ланка, Бутан, Бангладеш. Если говорить про качество, то Индия и Бангладеш - это такие средние, базовые специалисты. Вот филиппинцы чуть покачественнее, более квалифицированный персонал. Такой низкой безработицы не было давно. Низкая безработица - это действительно не всегда хорошо для экономики. Учитывая, что у нас идет глобальное импортозамещение, рост производства, то нужны свои рабочие руки, а их нет», - отметил он.
Также Мурадян рассказал, какие профессии в ближайшее время будут самыми высокооплачиваемыми.
«Это, конечно же, сварщик, курьер и водитель такси на собственном автомобиле. Сварщик получает от 360 тысяч рублей по Москве и от 240 тысяч в регионах. Курьер получает от 170 тысяч рублей, это если мы говорим про сервисы «Самокат» и «Яндекс еда». Водитель такси получает порядка 230 тысяч чистыми, если будет хорошенько отрабатывать. В среднем по России зарплата действительно составляет 70-80 тысяч рублей. Если говорить про Москву, то это, конечно, сильно больше - порядка 130 тысяч», - подытожил он.
Ранее эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов заявил НСН, что часто руководители компаний жалуются на дефицит линейного персонала (сотрудников, которые выполняют базовые функции), но истинная проблема заключается в их неспособности адаптироваться к динамичным условиям рынка труда.
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