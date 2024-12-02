«Сварщики и курьеры»: Рабочим специальностям готовы предложить зарплату под ₽200 тысяч

Сварщики в Москве получают до 500 тысяч рублей в месяц, сообщила глава департамента образования Москвы Ирина Каклюгина. По ее словам, сегодня это самая прибыльная работа в России. Также высокую зарплату готовы предложить операторам станков ЧПУ (до 300 тысяч рублей) и слесарям (до 350 тысяч рублей). Мурадян подтвердил, что уровень зарплат на подобных специальностях довольно высок.

«Сварщики действительно зарабатывают много. По моим данным, средняя зарплата сварщика составляет 240 тысяч рублей, слесаря – 180-200 тысяч рублей. Важно понимать, что у сварщиков есть разные квалификации, порядка восьми разрядов. Различают специалистов, которые варят тонкий слой металла в 2-3 миллиметра и толстый слой в 15 сантиметров. Возможно, 500 тысяч – верхняя граница», - допустил он.