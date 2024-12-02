«Сварщики и курьеры»: Рабочим специальностям готовы предложить зарплату под ₽200 тысяч
Сварщику доступна средняя зарплата в 240 тысяч рублей, а оклад швей поднялся вдвое до 80 тысяч рублей, рассказал НСН Гарри Мурадян.
Руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян в беседе с НСН заявил, что за последнее время существенно выросли оклады швей, фрезеровщиков, сварщиков и дворников, при этом высокими зарплатами также могут похвастаться курьеры и таксисты.
Сварщики в Москве получают до 500 тысяч рублей в месяц, сообщила глава департамента образования Москвы Ирина Каклюгина. По ее словам, сегодня это самая прибыльная работа в России. Также высокую зарплату готовы предложить операторам станков ЧПУ (до 300 тысяч рублей) и слесарям (до 350 тысяч рублей). Мурадян подтвердил, что уровень зарплат на подобных специальностях довольно высок.
«Сварщики действительно зарабатывают много. По моим данным, средняя зарплата сварщика составляет 240 тысяч рублей, слесаря – 180-200 тысяч рублей. Важно понимать, что у сварщиков есть разные квалификации, порядка восьми разрядов. Различают специалистов, которые варят тонкий слой металла в 2-3 миллиметра и толстый слой в 15 сантиметров. Возможно, 500 тысяч – верхняя граница», - допустил он.
Как добавил собеседник НСН, повышенную зарплату сегодня готовы предложить и другим рабочим специальностям.
«Фрезеровщики, операторы ЧПУ сегодня тоже получают много. Швеи раньше зарабатывали около 40 тысяч. Сейчас получают 80 – 100 тысяч стабильно, то есть зарплата повысилась почти в два раза. Дворники получают 90-100 тысяч. При этом кадров везде не хватает, люди выбирают идти работать курьерами. Те, кто работает в этой профессии, сегодня получают в среднем 180 тысяч рублей, а таксисты около 230 тысяч рублей. Даже на старте карьеры люди таких профессий получают существенно выше рынка», - заключил он.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что зарплата инженера не может быть меньше, чем у курьера, и важно исправить сложившийся перекос, напоминает «Радиоточка НСН».
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