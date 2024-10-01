«Рабочий ценнее клерка»: Бессараб о борьбе с дефицитом токарей и дворников
Дворники и рабочие специальности – несопоставимые профессии, потому подход к дефициту кадров в них не может быть общим, сказала НСН депутат Светлана Бессараб.
Обучить рабочим профессиям можно за два-три года, такой ускоренный подход поможет восполнить дефицит кадров в отрасли. Дворники же - низкоквалифицированный труд, закрыть потребность в этой сфере можно с помощью трудовых мигрантов, заявила в беседе с НСН член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Самыми дефицитными профессиями в России являются дворники, токари, фрезеровщики и шлифовщики, пишет РИА Новости со ссылкой на аналитику Headhunter. Медианная зарплата дворника составляет 31,1 тысячи рублей а индекс активных резюме на вакансию – 0,9. Токарям, фрезеровщикам, шлифовщикам доступна медианная зарплата в 140,8 тысячи рублей, но на каждую вакансию приходится одно резюме. Бессараб заверила, что к дефициту рабочих специалистов в России предусмотрен программный подход.
«По поручению президента к 2030 году мы должны подготовить миллион высококвалифицированных рабочих кадров - токарей, слесарей, фрезеровщиков. Для этого сейчас работаем, с 1 января 2025 года вводится национальный проект "Кадры". Он подразумевает формирование списка востребованных профессий с учетом производств и потребностей региона, бесплатное обучение молодежи таким профессиям. Высококвалифицированных рабочих можно подготовить быстрее, чем за четыре-пять лет. Работают отдельные профессионалитеты, которые позволяют готовить кадры с привлечением организаций. Подготовка токарей, слесарей – вполне подъемная задача, которую можно решить за два-три года», - заявила она.
Как добавила собеседница НСН, рабочие специальности невозможно поставить в один ряд с дворниками.
«Например, токарь – действительно высококвалифицированный рабочий, который зачастую получает больше, чем работник офиса. При Советском Союзе хороший токарь первого разряда зарабатывал больше, чем инженер производства. Это достаточно сопоставимые профессии и должности. Что касается дворника, это не привлекательный низкооплачиваемый труд. На этих рабочих местах у нас работают трудовые мигранты. Сегодня есть проблемы с привлечением мигрантов, есть вопросы, которые нужно срочно решать, обеспечив безопасность страны. Но в случае с низкоквалифицированным трудом – либо автоматизация, либо никуда не денемся от трудовых мигрантов»,- заключила она.
Ранее сообщалось, что помимо дворников наиболее низкие зарплаты в стране зафиксированы у воспитателей, нянь и учителей. Если дворник зарабатывает около 31 тысячи рублей, то зарплата нянь и воспитателей составляет 40 тысяч рублей, заработок учителей – примерно 42 тысячи рублей, передает «Радиоточка НСН».
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