«Рабочий ценнее клерка»: Бессараб о борьбе с дефицитом токарей и дворников

Самыми дефицитными профессиями в России являются дворники, токари, фрезеровщики и шлифовщики, пишет РИА Новости со ссылкой на аналитику Headhunter. Медианная зарплата дворника составляет 31,1 тысячи рублей а индекс активных резюме на вакансию – 0,9. Токарям, фрезеровщикам, шлифовщикам доступна медианная зарплата в 140,8 тысячи рублей, но на каждую вакансию приходится одно резюме. Бессараб заверила, что к дефициту рабочих специалистов в России предусмотрен программный подход.

«По поручению президента к 2030 году мы должны подготовить миллион высококвалифицированных рабочих кадров - токарей, слесарей, фрезеровщиков. Для этого сейчас работаем, с 1 января 2025 года вводится национальный проект "Кадры". Он подразумевает формирование списка востребованных профессий с учетом производств и потребностей региона, бесплатное обучение молодежи таким профессиям. Высококвалифицированных рабочих можно подготовить быстрее, чем за четыре-пять лет. Работают отдельные профессионалитеты, которые позволяют готовить кадры с привлечением организаций. Подготовка токарей, слесарей – вполне подъемная задача, которую можно решить за два-три года», - заявила она.