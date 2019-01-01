Сванидзе заступился за книгу Быкова о «предателе Власове»

Публицист и историк Николай Сванидзе заявил в беседе с НСН, что такие нападки со стороны депутатов в адрес книги писателя Дмитрия Быкова совершенно беспочвенны. Он отметил, что вся история состоит из противоречивых фигур, одну из которых и выбрал автор для своего литературного исследования.

«С романом Быкова я не знаком, но знаком с самим Быковым и знаю его, как блестящего литератора и блестящего, в том числе, исследователя литературного и исторического. Ни в одной из стран, в которой есть конституция, не запрещено ничего, что в этой конституции и законах прямо не запрещено. Какая бы ни была противоречивая фигура Власова. Вся история состоит из противоречивых фигур. О них пишут книги, пишут исследования. Это совершенно нормально. Если писать книги только о непротиворечивых фигурах, то не о ком будет писать. Все наиболее интересные исторические личности абсолютно противоречивы и Власов здесь не исключение. Конечно, нужно исследовать этот феномен, феномен сотрудничества с фашизмом, с нацистами во время Второй мировой войны, с чем он был связан. С чем был связан феномен лично Власова изначально героического советского генерала, который потом воевал за Гитлера. Это же очень интересно. Это нормально совершенно. Тогда можно запрещать вообще все. Ничего не писать, сидеть, засунуть ручку и клавиатуру себе в зубы и молчать. Но если к этому какие-то уважаемые депутаты ведут дело, то это дело их личной совести», - заключил собеседник НСН.

Ранее фильм Павла Лунгина «Братство» отказались показать на закрытии 41-го Московского международного кинофестиваля. Возможной причиной замены киноленты был назван скандал вокруг фильма Лунгина. Программный директор ММКФ, кинокритик Кирилл Разлогов предположил в эфире НСН, что руководство кинофестиваля вняло протестам ветеранов Афганистана и предпочло не обострять ситуацию вокруг картины.

