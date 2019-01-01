Режиссер Лунгин призвал жестко пресекать «цензуру снизу»
Режиссер Павел Лунгин призвал жестко пресекать «цензуру снизу». Об этом сообщает радиостанция «Серебряный дождь», отмечая, что премьера фильм этого режиссера об афганской войне «Братство» была перенесена с 9 на 10 мая. В качестве одной из причин указывалось то, что в ленте присутствуют «фактологические неточности и прямые искажения исторических событий».
По словам Павла Лунгина, началась какая-то цензура снизу. Он отметил, что «любое маргинальное сообщество, любой полубезумец имеет право запретить спектакль. Кричать, что фильм нельзя выпускать. Все это из толпы. Это надо останавливать жестко».
По словам режиссера, в фильме «Братство» рассказана правда об афганской кампании. И ничего оскорбляющего чувства ветеранов там нет. При этом все сцены с употреблением запрещенных веществ из фильма вырезаны.
Между тем, ранее в Госдуме звучали утверждения, что ветераны афганской войны «возмущены тем, что в этом фильме солдаты и офицеры представлены как мародеры и алкоголики. Несмотря на неоднозначную реакцию общественности, Министерство культуры одобрило выдачу прокатного удостоверения фильму «Братство» с 10 мая.
Также стало известно, что фильм Павла Лунгина «Братство» не покажут на закрытии 41-го Московского международного кинофестиваля. Вместо него завершит работу ММКФ документальная картина режиссеров Вернера Херцога и Анре Сингера «Встреча с Горбачёвым». Возможной причиной замены киноленты назван скандал вокруг фильма Лунгина. Программный директор ММКФ, кинокритик Кирилл Разлогов предположил в эфире НСН, что руководство кинофестиваля вняло протестам ветеранов Афганистана и предпочло не обострять ситуацию вокруг картины.
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